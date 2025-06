Patricia Benavides , quien fue suspendida del cargo de fiscal suprema por el Poder Judicial, dijo que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cometió una “desobediencia flagrante” de la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la restituye dentro del Ministerio Público.

“La señora Espinoza no cumplió con lo señalado en la resolución de la JNJ en la cual se me restituía en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación. Hay una desobediencia flagrante del cumplimiento de esa resolución y, ¿cómo hace un pedido al Poder Judicial señalando que se me suspenda como fiscal suprema y fiscal de la Nación ? ¿No parece un contrasentido?“, dijo en una conferencia de prensa este jueves.

Benavides, acompañada por su equipo de abogados, aseguró que acatará la suspensión en su contra ordenada por un plazo de 24 meses “pese a que esta resolución es contraria a todas las normas legales, incluso a los acuerdos plenarios y las casaciones que existen”.

Patricia Benavides aseguró que acatará su suspensión como fiscal. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

Cabe recordar que ella ha prestado la apelación formal a esta resolución ordenada por el juez supremo de investigación preparatoria, Segismundo León.

“¿Cómo puede abocarse un juez sin tener competencia, cómo puede haber un pedido de algo que ellos no reconocen?“, cuestionó al resaltar que la solicitud de suspensión emitida por Delia Espinoza fue el 11 de junio, mientras que la JNJ ordenó su reposición recién el 13.

Según Patricia Benavides, “están instrumentalizando el Ministerio Público”.

“Debemos ejercer el cargo con respeto a la Constitución, con respeto a las normas legales y teniendo como único objetivo el servir a la sociedad, impartiendo justicia de manera real y que se logre un Ministerio Público eficiente y eficaz y laborando investigando todos los hechos, sea de una persona o e otra, no con ese ensañamiento y persecución que han tenido contra mi persona. Exijo el respeto y exijo el cumplimiento de los deberes de cada uno de ellos”, exhortó Benavides.

Los abogados de la suspendida fiscal resaltaron los argumentos con los cuales esperan que la apelación sea atendida por la Corte Suprema del Poder Judicial y se revierta la suspensión de 24 meses.

“Se le ha atacado y se le ha buscado mantener fuera y definitivamente impedir su retorno a la fiscalía”, expresó Christian Salas, parte del equipo de abogados de Benavides.

Él también hizo hincapié en el hecho que Delia Espinoza “se negó a acatar una orden formal y válida” y cuestionó que, a horas que se ejecute de manera forzosa la restitución de su defendida, el Poder Judicial se pronuncie suspendiéndola en el cargo.