La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, negó que vaya a hacer pública sus tesis “para que hagan escarnio” de esos documentos, pero aseguró que si cuenta con los títulos es porque presentó los trabajos correspondientes.

“Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien entregue el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de él”, comentó este viernes en la ceremonia por el 42 aniversario del Ministerio Público.

La fiscal suprema aseguró que guardó “silencio prudente” para no alimentar lo que calificó como una “campaña” en su contra por parte de quienes cuestionan que haya presentado de manera adecuada sus tesis para obtener sus grados de maestría y doctorado que le permitieron llegar a la cabeza del Ministerio Público.

“Se ha dicho que no tengo tesis. Ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, indicó.

Benavides aseguró que estos cuestionamientos no detendrán su labor y que, mientras ocupe el cargo, seguirá luchando contra la corrupción en el poder.

“No dejaré que se me use de chivo expiatorio por aquellos que quieren un Ministerio Público sometido a sus intereses y caprichos personales”, aseguró al manifestar que había interesados a querer manejar la fiscalía desde fuera de sistema de administración de justicia.

Al finalizar su pronunciamiento, aseguró que se somete a todas las investigaciones que se quieran hacer en su contra pero respetando la autonomía de los organismos de control.

“Es evidente que estas campañas de desprestigio buscan seguramente apartarme del cargo pues quizá resulto incómoda para muchos [...] No tengo nada que temer pero sí pido objetividad e imparcialidad y no dejarse llevar por un fuerte interés a que deje de ser fiscal de la Nación”, advirtió.