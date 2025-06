Estamos ante un incumplimiento de una resolución emitida por un órgano constitucional, que es la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que me repone como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

— Delia Espinoza dice que ella es la fiscal de la Nación. Hay un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos donde dicen que el nombramiento de Espinoza sigue vigente.

No está en discusión si la elección de Delia Espinoza es válida o no. Estamos en otra situación: ante un proceso disciplinario donde hubo afectación de derechos fundamentales, el organismo competente (en este caso la JNJ) ha retrotraído las cosas al estado anterior, porque se dio la vulneración de mis derechos fundamentales cuando me destituyeron.

— Pero Delia Espinoza y los fiscales supremos no lo aceptan.

Lo que corresponde a un fiscal, que es defensor de dar la legalidad, es el cumplimiento de las resoluciones. Estamos en un Estado constitucional del derecho y hay que respetar las normas. El Ministerio Público (MP) es el defensor de la legalidad. En mi caso, hubo una violación de derechos fundamentales. En ninguna parte del mundo, se ha visto que en seis días se suspenda a una fiscal de la Nación. Cuando recurrimos a la JNJ anterior, interponiendo todos los recursos necesarios, no nos hicieron caso en nada. Todo era declarado improcedente.

— La doctora Tello ha dicho que sí se le permitió hacer su defensa, que es una exageración decir que fue una sanción ‘express’.

La carpeta está allí y los documentos hablan. Todo pedido era declarado improcedente, infundado. Cuando pedimos que nos dieran un plazo razonable para hacer el informe oral de forma correcta, para defendernos, no nos lo permitieron. Pese a toda la injusticia, cogí mis cosas y me fui tranquila.

— ¿Quién es hoy fiscal de la Nación?

Yo soy la fiscal de la Nación conforme a la resolución de la JNJ. El 13 de junio se me notifica donde señalan que me restituyen el cargo y por eso acudí el lunes. El domingo se le notificó de parte a la señora Espinoza y la misma JNJ le notificó el lunes a las 8:13 de la mañana. Yo ingresé a la fiscalía a las 8:20 aproximadamente, donde fui recibida conforme lo han visto todos ustedes con los videos y con las fotos que han circulado, de una manera pacífica y correcta. Incluso fui recibida por el personal de seguridad de la fiscalía. Subí hasta el piso nueve.

— ¿En todo ese trayecto nadie la detuvo?

Fui recibida de una manera muy cordial. Subí hasta el piso nueve y vi a dos señoritas en el pasadizo y pensé que eran de protocolo. Luego ellas ingresan hacia el despacho de la Fiscalía de la Nación y voy tras ellas y me doy con la sorpresa de que una de ellas me tira la puerta en la cara. Yo dije que necesitaba hablar con la doctora Espinoza, me dijeron que estaban coordinando y esperé de forma pacífica con mi abogado, con mis asistentes legales. Pero ellos trataban ya de montar una imagen y lo hacían en directo, con un medio de comunicación. Mientras yo esperaba tranquila, ellos estaban llamando al fiscal de prevención del delito, al fiscal de flagrancia para intentar aparentar que yo quería tomar el MP por la fuerza y eso es totalmente falso.

— La fiscal Espinoza ha dicho que hasta con su vida impedirá un golpe a la democracia y habla de fuerzas oscuras que estarían con usted. ¿Su retorno es un golpe a la democracia?

Si hablamos de fuerzas oscuras, mejor hablemos de las que me sacaron del puesto en menos de seis días. Hicieron todo un complot porque no era una persona acorde a los intereses de ciertas personas. ¿Quién puede decir golpe de Estado cuando soy la persona que defendió la democracia después del golpe de Estado de Pedro Castillo? Esa palabra que utiliza la señora Espinoza no corresponde a la realidad. Me siguen creando carpetas, persiguiendo a mis abogados, a los asistentes estudiantes de Derecho. Eso es lo que está pasando. Nuestra actuación ha sido de manera correcta. Pero, para evitar malos comentarios y nuevos montajes, no he vuelto a la fiscalía.

— El señor Távara ha dicho que él mismo le expresó al presidente de la JNJ que se abstenía porque su caso estaba judicializado.

La actuación de la actual JNJ es totalmente correcta, ejerciendo sus funciones conforme a la Constitución y a las normas vigentes, y lo han explicado en un extenso comunicado. Ellos han aplicado la nulidad de oficio en un proceso disciplinario. Han analizado la afectación de los derechos fundamentales y, al verificar, declaran fundada la nulidad. Lamentablemente, creo que el señor Távara no ha tomado en cuenta las normas que existen: la Ley General de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica de la JNJ; leyes que amparan lo que es la nulidad de oficio.

— Varios abogados dicen que su destitución es una cosa decidida.

No lo es, por eso mismo la nulidad. La misma JNJ la puede realizar en el plazo de dos años. Se puede recurrir al PJ en el plazo de cinco años. Eso está establecido en la Ley General de Procedimientos Administrativos. Que revisen las normas para que hagan comentarios ajustados a derecho.

— ¿Qué pasa si esa resolución llega sin la firma de Távara?

La norma establece que participan en la votación los miembros que han estado presentes en el informe oral. El señor Távara no participó en el informe oral. Después, se excusó. Entonces, es un miembro que no podría participar en dicha votación. Estamos hablando solamente de seis miembros hábiles para que puedan votar y la votación se dio por unanimidad. Tratan de confundir a la población. Si un miembro del JNJ es familiar de alguien en el proceso, debe abstenerse. Eso querría decir que nunca podrían dictar una resolución cuando se pida unanimidad. No es así.

— ¿Qué les dice a quienes piensan que con su intención de querer volver como fiscal de la Nación está dañando la imagen del MP?

A mí se me sigue un proceso disciplinario y se me destituye como fiscal suprema y fiscal de la Nación con violación de mis derechos fundamentales: no existe un debido proceso y se viola mi derecho de defensa y la presunción de inocencia. Está establecido toda la vulneración que ha habido. No tratemos de confundir a la población diciendo que hay otra fiscal de la Nación. Mi reposición en el cargo es un acto de justicia.

— Pero, frente a tanto despelote, hay varias iniciativas en el Congreso que buscan la destitución de los fiscales supremos y la absoluta reforma del MP. ¿Está de acuerdo con estas iniciativas?

Yo sí creo que debe haber una reforma. No solamente en el MP, sino en todo el sistema judicial. Y si tiene que darse con el tema de separar del cargo a determinados fiscales supremos, tendrá que darse.

— ¿No lo considera un atropello al Ministerio Público?

Se tiene que hacer una reorganización tomando en cuenta la opinión de los fiscales, del personal administrativo. Se tiene que cambiar toda esta mala imagen que estamos dando dentro y fuera del MP.

— Y si para salvaguardar la institución los fiscales supremos tienen que irse, ¿usted dará un paso al costado?

Todos. Nadie debe atrincherarse en un puesto. Si para servir a la población los fiscales supremos tenemos que dar un paso al costado, tendremos que hacerlo. Yo no me estoy imponiendo. En mi caso, vulneraron mis derechos. Yo estoy regresando a un lugar de donde nunca me debieron sacar. He estado un año y medio fuera, he sufrido un maltrato único, una persecución implacable hacia mi persona.

— Si regresa, le quedarán pocos días en el cargo, quizá horas. ¿Vale la pena todo este enfrentamiento escandaloso?

Yo no soy la que incumple. Y para mí cada minuto es válido para tomar decisiones, para corregir errores. Tengo una trayectoria dentro del MP de más de 28 años y siempre hice una labor correcta. Nunca se me han abierto tantas carpetas como hasta ahora, y todo por no ser la persona apropiada a los intereses de determinadas personas.

— Delia Espinoza ha dicho que no hay crisis en el MP. ¿Qué le contesta?

Que estamos ante un incumplimiento de una resolución de un organismo constitucional autónomo. Esperemos que recapacite y que lea la resolución completa que está con detalle.

“Desde que me eligieron comenzaron con las denuncias”

—Usted tiene serias investigaciones por organización criminal y corrupción. ¿No ponen en duda su idoneidad para el cargo?

Definitivamente, no. Son denuncias creadas por el complot que se me hizo. Es un complot de Marita Barreto, porque decidí sacarla del Efficop. La usaron a ella, pero había muchas personas interesadas en sacarme porque sabían que conmigo no podrían hacer nada incorrecto.

—¿La quisieron sacar porque comenzó a investigar a Castillo?

Desde que me eligieron fiscal de la Nación comenzaron con denuncias constitucionales y en la JNJ. Llegué a tener, en los primeros meses, 33 denuncias. Cuando concursaba para fiscal suprema, igual. No me pudieron sacar de carrera porque ocupé el primer puesto en el examen de conocimientos.

—¿Pero dónde está su tesis?

Esa es otra forma de armar mentiras y de maquillar cosas para perjudicarme. Mis tesis, mis grados, son del 2008 y 2009, hace más de 17 años, y se aplicaba una ley donde no había repositorio. Cuando uno rinde un examen, ¿qué es lo que te valida? ¿El examen o el acta? Uno guarda el acta porque sabe que la necesitará. Esas actas se han presentado firmadas por los miembros del jurado.

—Removió a la fiscal Revilla por supuesta baja productividad, pero ella investigaba a su hermana.

¿Puede opinar una persona que, después de que le doy conclusión a su nombramiento, me envía a un tercero para decirme que ella no iba a hacer nada, pero que le deje con el sueldo de fiscal suprema? ¿Eso es correcto?

—¿Todo lo que ha dicho Revilla es venganza por plata?

Por no haber dejado que su renuncia sea como fiscal suprema. Está en los documentos que presentó a la Junta de Fiscales Supremos. Ella primero renuncia como fiscal adjunta suprema y después dice que no, que sea como fiscal suprema provisional. Ella sabe a quién me mandó.

—¿Fue un error nombrar a Barreto jefa del Efficop?

A veces uno piensa que al tener experiencia en investigaciones complejas puede ayudar a ello, pero, cuando también observas que no se están manejando adecuadamente y conforme a la ley las carpetas, decides el retiro de esta persona.

—¿Qué irregularidades vio en las colaboraciones eficaces?

No permitía que las investigaciones se acumulen. Cuando llega a la etapa de investigación preparatoria, estas tenían que acumularse. El fiscal supremo le pide a Barreto enviarle todas las carpetas sobre Castillo y ella dijo que no, que tenía que ordenar su carpeta y que por favor le diera unos días. Cuando le comuniqué que se le había perdido la confianza y me pidió los famosos 15 días, armó la carpeta de Valquiria, donde maquillaron todo. Dijeron que esa carpeta se abrió en mayo y la ingresaron en noviembre. Nunca en el MP hay carpetas reservadas que no estén en el sistema. Todo fue un ‘armani’, un muñeco. Eso también tiene que ser materia de investigación.