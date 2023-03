La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció sobre el anuncio de una investigación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por los cambios realizados en el Equipo Especial Los Cuellos Blanco del Puerto y lo atribuyó a un “acto de amedrentamiento y obstrucción” a su función.

En un video, señaló que la resolución de la Junta “es nula”, ya que dicho equipo especial no ha sido desarticulado, sino reforzado, y prueba de ello es que se han concluido con la escucha de todos los audios del caso en solo seis meses de gestión.

“Acabo de tomar conocimiento de que en un acto ilegal y arbitrario la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares, como que los cambios en la conformación del equipo especial Cuellos Blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi personal”, expresó.

“Al respecto, quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, puesto como ya he dicho, en más de una oportunidad, y se cuentan con los informe técnicos, el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino por el contrario ha sido reforzado, tan así es que en seis meses se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios. En seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años”, agregó.

En suma, Benavides Vargas consideró que la decisión de la Junta Nacional de Justicia “constituye la consumación de los ataques iniciados” desde que tomó la decisión de investigar al poder político y que constituyen los riesgos valorados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó una medida cautelar para garantizar el cumplimiento de su función como fiscal de la Nación.

También dijo que no quiere pensar que la decisión de la JNJ se deba al pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por organización criminal y la investigación por violación a los derechos humanos contra la mandataria Dina Boluarte y sus ministros.

“Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que viene obteniendo el equipo especial de Cuellos Blancos, el que en los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios de contenido penal”, subrayó.

“Tampoco quiero pensar que esta decisión se debe al contexto en que se ha solicitado la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por actos de corrupción y que se investiga a alto funcionarios del actual Gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción”, añadió.

Finalmente, Patricia Benavides adelantó que su defensa será legal y utilizando los mecanismos constitucionales. También insistió en que la Fiscalía de la Nación “perseguirá el delito caiga quien caiga”.

“Mi defensa será estrictamente legal y utilizando los mecanismos legales y constitucionales para el ejercicio de derecho de defensa, pero nada de esto nos hará retroceder en nuestro compromiso con ustedes de que la Fiscalía de la Nación perseguirá el delito caiga quien caiga y pese a quien le pese”, sentenció.

