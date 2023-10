La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró que le expresó su respaldo a Rafael Vela Barba para que continúe como coordinador del equipo especial Lava Jato, y reiteró que no fue decisión suya ordenar una sanción de ocho meses y medio de suspensión en su contra.

“Yo no he apartado al fiscal Vela, el proceso disciplinario aún no ha concluido y debo recalcar que siempre he pedido el debido proceso para todos y que toda acción disciplinaria debe ser proporcional”, manifestó este sábado a RPP.

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió del cargo por ocho meses y 15 días al fiscal superior Rafael Vela por unas declaraciones brindadas en el 2020 en el marco del proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con una resolución es suscrita por el fiscal superior Carlos Muñoz León.

Al respecto, la titular del Ministerio Público aseguró que ella no es responsable de las decisiones tomadas por la Autoridad Nacional de Control de su institución, liderada por Antonio Fernández Jerí , ni la conformación de su equipo de fiscales para evaluar los casos disciplinarios.

“El titular de la autoridad fue nombrado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que es producto de la reforma del año 2018 impulsada por el expresidente Vizcarra. Mientras que la junta no nombre a los fiscales de control titulares, la misma ley aprobada en el 2018 permite que el titular de la autoridad sea quien proponga, dentro de su autonomía, a los fiscales provisionales que la conforman”, aseguró.

Patricia Benavides dijo que se comunicó con el fiscal Vela Barba para garantizar que continuará en el cargo, luego de recordar que el proceso disciplinario todavía sigue ya que el coordinador del equipo Lava Jato puede apelar la decisión.

“Le he expresado al fiscal que continuará como coordinador del equipo especial Lava Jato. Él tiene mi respaldo al igual que todos los coordinadores nacionales del Ministerio Público pero, eso sí, me fijo como todos en los resultados concretos”, concluyó.