La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, dijo esperar que su bancada no le dé la confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez a pesar de la renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela.

“¿Qué confianza les vamos a dar si todo el tiempo se están burlando de nosotros, de todos los peruanos? En mi bancada tenemos una posición respecto a otorgar el voto de confianza pero esta tarde, a las 6 p.m., vamos a tener una última reunión donde vamos a discutir al respecto”, detalló en declaraciones a RPP.

Este jueves el Congreso votará el pedido de confianza de la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez. La cuestión de confianza es un mecanismo que plantea el Poder Ejecutivo de manera obligatoria cuando solicita la investidura del Presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete ante el Congreso. Otro caso donde los ministros o el Presidente del Consejo de Ministros pueden plantear cuestión de confianza, tendrá que ver con materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a su Política General de Gobierno.

Luis Barranzuela confirmó que presentó su renuncia ante el presidente Pedro Castillo, quien la aceptó tal y como informó la noche del martes 2 de noviembre.

Chirinos, tercera vicepresidenta del Poder Legislativo, dijo que el vocero de Avanza País, José Williams, los ha convocado para tener esta reunión y evaluar la posición que tendrán en la votación que se llevará a cabo este jueves 4 de noviembre sobre la confianza solicitada por Mirtha Vásquez la semana pasada.

“Yo no creo que de ninguna forma vamos a otorgárselo. Es gente que no se gana nuestra confianza por ningún lado. Si han sacado al ministro Barranzuela es porque hizo una fiesta y eso ya no se podía ocultar”, manifestó la legisladora.

Pese a esta posición, Patricia Chirinos comentó que la situación todavía se encuentra “caliente”, por lo que destacó que todavía falta un día para que se vote la confianza tras la renuncia del titular del Ministerio del Interior, hecho que saludó.

“La renuncia de este señor cayó por su propio peso. Era lo justo, lo que esperábamos todos los peruanos”, acotó.

