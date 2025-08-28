La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, cuestionó al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 haya notificado una presunta vulneración al principio de neutralidad electoral por haber sido nombrada como parte del comité directivo de su partido político.

“Dice que por el solo hecho de ser directiva de un partido y congresista de la República, estaríamos violando el principio de neutralidad. Este es un hecho que realmente nos llama la atención, nos parece provocador y abusivo porque las personas para ser congresistas, tenemos que militar en un partido político y, si militamos, podemos ser parte de la estructura orgánica de ese partido sin que eso, por el solo hecho de serlo, sin que medie una acción de proselitismo, ya significaría para ellos violar el deber de imparcialidad”, dijo ante la prensa.

La parlamentaria hizo énfasis en que una interpretación de este tipo vulneraría los derechos constitucionales de participación política, no solo de congresistas sino de toda la ciudadanía.

En esa línea, dijo esperar que se trate de un “desconocimiento absoluto” sobre los derechos que les otorga la Carta Magna.

“Creo que están tratando de ir más allá y que todos los que somos congresistas no podamos estar en un Comité Ejecutivo de un partido. Eso es violar el principio que todos tenemos de participar libremente en partidos políticos”, agregó Juárez.

La legisladora concluyó haciendo un llamado a que los descargos que Fuerza Popular presentó en el plazo de ley sean suficientes para zanjar este proceso.