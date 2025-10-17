El Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dejó sin efecto la obligatoriedad del uso de la frase y el logo “Ponle punche y ganamos todos Perú”, establecido durante el gobierno de Dina Boluarte y que pudo apreciar en todo material institucional.

La decisión fue hecha oficial este viernes 17 de octubre con la publicación de la resolución ministerial 265-2025-PCM con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

El texto detalla que la Secretaría de Comunicación Social, a cargo de Lorenzo Rocha Arista, propuso que se deje sin efecto el logo y la frase “Ponle punche y ganamos todos Perú” en atención a la “nueva gestión de gobierno y a las líneas prioritarias de política que fije para el país”.

El gobierno de Dina Boluarte usó la frase "Ponle punche y ganamos todos Perú" desde el 2024.

Cabe recordar que este eslogan fue implementado por el gobierno de Dina Boluarte desde el 17 de marzo del 2024 como política de comunicación social.

Esa gestión determinó que la frase sea usada como política de comunicación social, con su implementación obligatoria para que todas las entidades del Poder Ejecutivo usen el logo en material institucional.

Previamente, el mismo gobierno de Dina Boluarte había implementado la frase “Con punche Perú” en el 2023.