La Presidencia del Consejo de Ministros indicó que no gestionó el “reconocimiento” del Foro de Mujeres del Mercosur a Guido Bellido. Mediante un comunicado, señalaron que se trató de una iniciativa de las asistentes al evento llevado a cabo esta mañana.

“Las representantes del Foro de Mujeres del Mercosur solicitaron una reunión con el premier Bellido para coordinaciones propias de la gestión. En ese espacio ellas optaron por hacer entrega de un diploma “por su absoluto compromiso por trabajar para todas y todos los peruanos”, se lee en el comunicado.

“Cabe mencionar que este reconocimiento no fue gestionado por la Presidencia del Consejo de Ministros ni ninguna otra entidad pública, sino una iniciativa de las mujeres recibidas”, agrega el escrito.

El evento y la polémica

Esta mañana, Bellido Ugarte recibió un reconocimiento del Foro de Mujeres del Mercosur en la sede de la PCM. En concreto, el diploma de reconocimiento fue entregado por el denominado Foro de Mujeres del Mercosur “por su absoluto compromiso de trabajar para todas/os los peruanos”.

La exgobernadora de Carabayllo, Carmela Chumbiray Perry, declaró, a su salida de la sede de la PCM, que fue ella quien convocó a diferentes colectivos de mujeres para realizar un homenaje a Bellido. Explicó que, desde que lo conocen, el primer ministro siempre ha tenido un trato respetuoso.

“Yo he sido gobernadora. He visto a mujeres y hombres víctimas. Yo creo en los derechos del ser humano. Nosotros hemos convocado este evento. Yo he sido gobernadora de Carabayllo. Yo misma he convocado a las mujeres. Hemos tenido muchos tratos con él y siempre ha sido respetuoso. El reconociendo es por el respeto que siempre nos ha demostrado y por el compromiso que él tiene con nosotras”, manifestó a Canal N.

Antes de ingresar, en declaraciones a los periodistas, Roger Chipana, uno de los participantes, indicó que esta condecoración se da luego de las diferentes reuniones que sostuvo Bellido Ugarte con comunidades de mujeres. Detalló que el homenaje está a cargo del Foro de Mujeres del Mercosur.

“Efectivamente hoy se va a a realizar un reconocimiento al premier Guido Bellido por la labor que está haciendo en favor de las mujeres y poblaciones vulnerables. El sábado, él tuvo una reunión con alcaldesas de nuestro país, donde ha hecho un compromiso de apoyarlas en la gestión de sus proyectos y al mismo tiempo luchar contra la corrupción ha tenido una reunión con comunidades del Callao, con dirigentas de asentamientos humanos, hay un compromiso. Hoy se le va a entregar un reconocimiento por parte del Foro de Mujeres del Mercosur”, comentó a a la prensa.

Este evento se produce días después de que Bellido Ugarte fue denunciado por Patricia Chirinos. Según narró la legisladora el ahora primer ministro le dijo “solo falta que violen”. El incidente ocurrió antes de que el denunciado asumiera el cargo de primer ministro.