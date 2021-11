Conforme a los criterios de Saber más

Esta semana, el Gobierno de Pedro Castillo sumó sus primeros 100 días de gestión. Por ello, cinco columnistas de El Comercio dibujan un resumen de lo que ha sido la administración de Perú Libre en distintas áreas.

Para Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, se trata de “un Gobierno débil” que ha sufrido la caída de un Gabinete en muy poco tiempo, “que parece dividirse” entre las distintas izquierdas que propulsaron su llegada a Palacio e “impopular” en comparación con sus antecesores. “Incluso el apoyo al Gobierno en el sur, su principal bastión electoral, se ha visto mermado en los últimos días”, advierte.

En lo que respecta al manejo económico, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), apunta que “el Gobierno ha tenido mensajes contradictorios” en sus primeros 100 días. Lo más preocupante en este lapso de tiempo, señala, “ha sido la caída fuerte de las expectativas económicas para el próximo año y el siguiente”. “En cierto sentido”, añade, “uno podría decir que estamos hoy con más incertidumbre económica que cuando empezamos [esta administración]”.

En cuanto al sector Interior, para el exministro Carlos Basombrío Iglesias, este ha sido “uno de los más golpeados en estos primeros 100 días”. “No tienen propuestas sobre seguridad ciudadana” y, adicionalmente, se ha instalado una política anti-drogas “que quiere legalizar a los campesinos que producen para el narcotráfico” cuya consecuencia –advierte– “nos acercaría a ser un narcoestado”.

Otro problema que ha marcado el inicio del Gobierno de Pedro Castillo ha sido la lentitud del regreso a las clases presenciales. Para Norma Correa, antropóloga y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), nuestro país “está en la cola del mundo y de la región” en esta tarea, y “las metas propuestas” por el Ejecutivo “no responden a la situación de emergencia a la que se enfrenta el país”. “No podemos esperar a julio para volver a las aulas; urge garantizar que, a marzo del 2022, se abrirá la totalidad de las escuelas del Perú”, sostiene.

Finalmente, sobre la relación entre el presidente Castillo y los medios de comunicación, la periodista Patricia del Río nos indica que esta “es distinta a lo que hemos visto antes”. Y que, si bien el mandatario tiene “un mal recuerdo de la campaña”, una vez que accedió al poder “tiene que entender que comunicarse con la población no es una elección; es un deber”. “¿Tiene herramientas o no el presidente para responder a la prensa? No lo sé, pero las tiene que desarrollar”, agrega.