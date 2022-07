Julio Rodríguez, abogado del empresario Zamir Villaverde, afirmó que no existen audios de conversaciones con el presidente Pedro Castillo, pero enfatizó que dichas grabaciones y las personas involucradas conducen a él.

En declaraciones a RPP Televisión, indicó que si bien los audios -que son entre 7 y 8- no conducen de manera directa al mandatario, sí lo hacen de forma indirecta, en razón de los personajes implicados.

En ese sentido, se refirió de manera directa al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quienes se encuentran prófugos de la justicia y con orden de detención preventiva.

“[¿Existe algún audio donde esté Pedro Castillo?] No, lo he dicho desde el primer momento. Él no ha tenido conversación directa con Pedro Castillo, siempre se ha colocado a Silva, a Pacheco, a los sobrinos, pero él no ha hablado directamente con el presidente Castillo. Eso no significa que otros personajes mencionados allí hablaban con el presidente Castillo”, expresó.

“Estos personajes que el día de hoy están fugados sí tienen información, tienen chats y grabaciones con el presidente. Estas personas –que han sido funcionarios públicos- tienen la posibilidad de entregar esa información porque si no la pena que van a afrontar (35 años) no tiene ningún beneficio”, agregó.

Rodríguez aseveró que la información brindada hasta el momento por Zamir Villaverde ha permitido abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo y que se dicte prisión preventiva contra Silva Villegas.

Finalmente, el abogado del empresario manifestó que los audios implican a altos funcionarios del gobierno de Castillo Terrones y de ministerios que no estaban en el radar de la fiscalía.

“Estamos hablando de otras personas, de otros ministerios que todavía no están en el radar de la opinión pública y que el Ministerio Público evidentemente tiene que mantener en reserva para realizar los actos de investigación y que se pueda obtener toda la data correspondiente a esos actos de corrupción”, subrayó.

“Estamos hablando de altos dignatarios de este país, todos funcionarios públicos con los que el señor Villaverde ha tenido en algún momento interacción”, sentenció.