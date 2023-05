La procuraduría del Congreso de la República advirtió ante el Tribunal de la Corte de Lambayeque que las pretensiones del recurso de habeas corpus, a favor del expresidente Pedro Castillo y otros, ya fueron analizados en nueve expedientes en los órganos jurisdiccionales de Lima y fueron rechazados.

Este viernes, la Tercera Sala penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lambayeque dejó al voto la apelación que presentaron Jesús Linares Cornejo y Lilia Linares Araujo a favor de Pedro Castillo Terrones, Lilia Paredes, Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez y Yenifer Paredes, contra la resolución de primera instancia que declaró improcedente el habeas corpus.

La demanda de HC estaba dirigida contra el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria; César San Martín Castro como presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, y contra el Poder Ejecutivo, entre otros.

No obstante, la demanda también incluye otros cuestionamientos como el nombramiento de los integrantes de la comisión que nombró a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y el procesamiento judicial respecto a denuncias por apropiaciones ilícitas.

“Está acreditado que el expresidente Pedro Castillo, por más delincuente y golpista que sea, no goza del trato igualitario ante la ley del artículo 2 de la Constitución por los delitos imputados”, señaló en sus argumentos, según la lectura de la especialista del Tribunal.

Los demandantes, que no participaron en la audiencia, aseveraron en su petitorio que ya no tienen dónde recurrir en el distrito judicial de Lima, pues señalaron que los jueces y fiscales constitucionales se avocan a las partes y actúan como juez y parte.

La Tercera Sala penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lambayeque dejó al voto recurso de apelación de HC a favor de Pedro Castillo.





Los alegatos

No obstante, el magistrado César Bravo Llaque precisó que la apelación solo se centraría en determinar si fue correcto o no desestimar el HC por incompetencia jurisdiccional y no sobre el fondo.

Javier Heber Ramos Espinoza, procurador del Congreso, intervino para solicitar que se confirme la resolución de primera instancia expedida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, declarando improcedente la demanda.

Pero además, informó que Linares los que presentaron el recurso -en la ciudad de Lima- habían interpuestos “una serie de habeas corpus y en todos los órganos jurisdiccionales donde han recurrido, han sido rechazados” y por ello acudieron a la sede judicial de Chiclayo.

“En el 2569-2022 rechazado el HC , pero con una particularidad. Este juez del Cuarto Juzgado Constitucional se ha tomado el trabajo de revisar todo el sistema judicial y detectar que solo en Lima, hay 9 expedientes judiciales de HC estos señores Linares, por ello han ido a Chiclayo”, afirmó Ramos.

Resolución alegada por la Procuraduría del Congreso.





Ello, agregó el procurador, debe servir de insumo para que la Sala Superior tenga en cuenta que los recurrentes están “siguiendo una serie de habeas corpus en la ciudad de Lima por los mismos hechos que son materia de este proceso”.

De otro lado, Alberto Saez, representante de la Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia, también solicitó que se confirme la resolución de primera instancia al señalar que la demanda debería llevarse donde se encuentra fisicamente el agraviado.

Aldo Zela, de Procuraduría General del Estado y Gilberto Cabello, de la Procuraduría de la PCM, también requirieron que se declare infundada la apelación y se confirme la resolución del juzgado de Chiclayo.