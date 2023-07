Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, descarta entregarse a la justicia.

El prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa ubicada del pasaje Sarratea (Breña) y que fue usada por el expresidente Pedro Castillo como lugar de reuniones con funcionarios y diversos personajes, remarcó que no se entregará a la justicia porque considera “arbitraria” la prisión preventiva que se dictó en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado en el caso ‘Gabinete en la sombra’.

“Fue una prisión preventiva arbitraria y eso lo puede explicar mi abogado (Tomás Gálvez), no en base a generalidades. (¿Usted no se va a entregar?) No porque yo no he cometido ningún delito”, expresó Sánchez Sánchez en el programa de la periodista Milagros Leiva, en WillaxTV.

No obstante, luego que la posibilidad de ponerse a disposición de las autoridades la analizará con su abogado.

Además, él se negó a revelar si se encuentra en el Perú o en el extranjero, pero detalló que se mantiene gracias al dinero que le envió un familiar que reside en el extranjero. “Por derecho a mi seguridad, a mi libertad, a mi vida no puedo decirle esa información”, manifestó.

Sánchez Sánchez también rechazó las versiones que circularon respecto a que escondió en su casa de Asia a Bruno Pacheco, quien fue secretario general de Palacio de Gobierno cuando Pedro Castillo era presidente.

Consultado sobre si tiene en su poder videos de las personas que visitaron la casa del pasaje de Sarratea, Sánchez negó tener algún material audiovisual, pues recordó que el Ministerio Público incautó todas imágenes durante un allanamiento.

El caso

En noviembre del 2022, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, había declarado fundado el pedido de 30 meses de prisión preventiva contra Sánchez Sánchez.

A fines de marzo de este año, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Alejandro Sánchez Sánchez y confirmó la prisión preventiva. Él lleva más de 270 días prófugo de la justicia. Está incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior y se ofrece 30 mil soles por información que ayude a su captura.

Hace unos días, las autoridades incautaron la vivienda de Asia, ya que habría sido utilizada entre noviembre del 2021 y octubre del 2022 por miembros de la organización criminal presuntamente encabezada por el expresidente Pedro Castillo como “refugio”.

El Poder Judicial también incautó, a inicios de enero del 2023, la casa del pasaje Sarratea, ya que, según la fiscalía, fue uno de los lugares en los que se habría maquinado diversos actos de corrupción entre el expresidente Pedro Castillo, sus familiares, amigos y exministros.