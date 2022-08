Intolerante, incómodo, molesto. Así se mostró el presidente Pedro Castillo con los periodistas, pese a que él mismo se detuvo en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno para responder las preguntas luego de acudir a la citación de la fiscalía.

VIDEO RECOMENDADO Pedro Castillo sobre Fray Vásquez y la prensa

Incluso desde el primer momento repitió en más de una oportunidad: “No voy a declarar si la misma prensa no se ordena”.

El mandatario se ofuscó más luego de que le preguntarán por el paradero de su sobrino prófugo, Fray Vásquez, y las declaraciones que brindó el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco ante la Fiscalía.

“¡Estoy seguro que a ustedes les pagan para preguntar! (...) ¡A ustedes no les pagan por responder, sino para preguntar! (...) Eso es lo que tienen ustedes en su cabeza”, exclamó el jefe de Estado.

🔴🔵El presidente de la República, Pedro Castillo, arremetió contra la prensa. "A ustedes les pagan para preguntar", señaló.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/R5iNInkJSY — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2022





Frente a las constantes preguntas de los medios de comunicación sobre las imputaciones en su contra, Castillo los culpó de ser quienes hacen creer que él forma parte de una red criminal.

“Se crea una pirámide para hacerle creer al pueblo, para meter a la cabeza al pueblo peruano que Pedro Castillo ha robado y pertenece a una red criminal”, manifestó.

“Que fulano de tal, que mengano, que sutano va a declarar. Yo no me voy a prestar para esos casos porque he venido acá elegido por el pueblo. Tengo una agenda como presidente de la República”, agregó.

#EnVivo| Presidente de la república, Pedro Castillo, declara ante la prensa en Palacio de Gobierno. ►https://t.co/ZiBa57eNE9 pic.twitter.com/M2znRiU1jf — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) August 4, 2022

En otro momento, el presidente Pedro Castillo anunció que este viernes 5 de agosto va a tomar juramento del nuevo jefe del Consejo de Ministros y el resto del gabinete ministerial tras la renuncia de Aníbal Torres al cargo de primer ministro.

“Convoco, más allá de esta cosas, a los actores políticos, convoco a la clase política, convoco a la sociedad civil y a la organizaciones, que a partir de hoy voy a tomar algunas decisiones concernientes a ver el gabinete con la finalidad de afrontar... Estoy seguro que mañana vamos juramentar a este gabinete”, manifestó.