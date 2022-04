El titular de Salud, Jorge López, afirmó que el Consejo de Ministros no tenía nada concreto sobre la propuesta de consultar a la ciudadanía en octubre próximo, vía referéndum, si está de acuerdo o no con una nueva Constitución Política.

En declaraciones a Exitosa Noticias, señaló que el tema estaba en evaluación y no se había adelantado nada; no obstante, remarcó que finalmente será el pueblo quien decidirá la viabilidad o no de la Asamblea Constituyente.

“Estábamos en evaluaciones, pero todavía no teníamos nada concreto. Lo único que tenemos que ver es que, si en algún momento se tiene que llegar a un referéndum, quien tiene que decidir es la población”, dijo desde el distrito de San Martín de Porres.

Como se recuerda, Castillo Terrones anunció el último viernes que presentará un proyecto de ley al Congreso para que en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se consulte en referéndum para determinar si el país está de acuerdo con una nueva Constitución.

Desde el Cusco, donde se realizó el VI Consejo de Ministros Descentralizado, el jefe de Estado indicó que si bien es cierto que el Parlamento tiene en sus manos la potestad de aprobar un referéndum, el Gobierno trabajará dicha propuesta para ser debatida.

“Debo anunciarles que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso apruebe este proyecto de ley para que a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está de acuerdo o no con una nueva Constitución”, expresó.

“Es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad, nosotros haremos llegar ese proyecto de ley que lo vamos a trabajar inmediatamente”, añadió el mandatario.