La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realiza este viernes la audiencia para avanzar con el proceso con el cual se ha propuesto inhabilitar a Pedro Castillo y otros investigados por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, sesión en la cual abundaron los incidentes y llamadas de atención por ataques entre Castillo, abogados y parlamentarios.

La sesión que inició la mañana del 24 de octubre tenía programado escuchar, en primer lugar, a Alejandro Muñante (Renovación Popular) como autor de la denuncia constitucional contra Castillo y sus exministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta.

Inmediatamente después, se le otorgó la palabra a los denunciados que acudieron acompañados por o representados por sus respectivos abogados, menos Pedro Castillo, quien anunció desde el penal de Barbadillo que su defensa legal había renunciado en la mañana. “Por lo tanto voy a hacer mi defensa política”, aseguró el exmandatario.

Durante su exposición, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones (APP) lo interrumpió cuando empezó a atacar a los legisladores, a quienes calificó como “mediocres” y contra quienes profirió diversos insultos.

Tras los llamados de atención, Castillo se enfocó en negar los cargos de rebelión pese al mensaje a la Nación en el que anunció la disolución del Congreso y su intento de intervenir otras instituciones.

“¿En qué momento me han visto con un arma? Una sala que no es llamada por ley se ha convencido que no puede configurar el delito de rebelión, ni la sala, ni los fiscales que tampoco son llamados por ley, han tenido que forzar el tipo penal para hacer una condena por conspiración cuando el propio Ministerio Público no ha podido acusarme de ese delito formalmente", aseguró el expresidente.

Tras la participación de Pedro Castillo, la sesión continuó con participaciones de los abogados de Betssy Chávez, quien no se presentó, así como de Willy Huerta, exministro del Interior de Castillo, y el parlamentario Roberto Sánchez y su abogado Domingo García Belaunde.

Lady Camones, en reiteradas ocasiones, tuvo que intervenir para interrumpir a los abogados de Betssy Chávez, así como a Huerta y Sánchez, por no responder las preguntas y lanzar ataques contra los legisladores.

Uno de los momentos más intensos fue cuando Raúl Noblecilla, uno de los abogados de Chávez Chino, tuvo un intercambio de ataques con Alejandro Cavero (Avanza País), el cual tuvo que se detenido por la presidenta de la subcomisión.

Mientras tanto, tanto Roberto Sánchez como Willy Huerta criticaron que hayan sido involucrados en la denuncia constitucional pese a que, según aseguraron, no tuvieron ninguna participación ni conocimiento previo del golpe de Estado. Huerta incluso aseguró que buscaban convertirlo en un “chivo expiatorio”.

Tras esta audiencia, la delegada a cargo de este proceso, Ana Zegarra (Somos Perú), deberá elaborar un informe final que será sometido a votación y luego será evaluado en la Comisión Permanente y finalmente en el pleno.

Alejandro Muñante ha pedido la inhabilitación de ocupar cargos públicos por diez años contra Pedro Castillo, así como contra sus exministros que fueron incluidos en la carpeta fiscal por rebelión.