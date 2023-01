La exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez afirmó que “desconocía totalmente” el contenido del mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022, donde el entonces presidente Pedro Castillo anunciaba un golpe de Estado, la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional.

En su declaración ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, la también congresista dijo que suponía que el exmandatario se iba a pronunciar sobre la tercera moción de vacancia en su contra, más no de un golpe de Estado.

“Supusimos que iba a ser un pronunciamiento como el que había tenido un día antes en la noche, donde en el mismo despacho presidencial anuncia una situación con miras a la moción de vacancia del miércoles”, expresó.

“Ante los cargos que imputa el Ministerio Público, aclarar que como primer punto hasta ocurrido el mensaje a la Nación el 7 de diciembre sobre el cual se ha generado todo este caso, mi persona desconocía totalmente dicho contenido, más aún del texto que fuera oralizado por el profesor Pedro Castillo”, añadió.

Chávez Chino también negó cualquier tipo de acuerdo o planificación para atentar contra la democracia, mucho menos registrar llamadas telefónicas o reuniones para tal fin, como señaló el Ministerio Público.

“Entiendo yo que deben tener el testimonio tanto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del comandante general del Ejército, de la Policía Nacional y hasta el momento no hay ningún testimonio que yo me haya reunido con ellos, que los haya llamado o algo que esté en la figura penal de alzamiento en armas”, subrayó.

“Mi persona en ningún momento ha negado haberse encontrado en Palacio de Gobierno ni presente al momento de realizarse el citado discurso. Mas ello, eso no es suficiente para concluir temerariamente que tenía conocimiento de lo que iba a realizar el señor presidente aquel día y menos aún que se haya coordinado algún alzamiento en armas, conspiración, menos un acuerdo ilícito sobre lo cual no hay ningún testigo y ninguna persona ha referido en el presente tener constancia o prueba alguna”, agregó.

Betssy Chávez también aseveró que la disolución del Congreso y la instauración de un régimen de excepción nunca fue un propósito de su labor como presidenta del Consejo de Ministros y tampoco fue abordado en el Gabinete Ministerial, mucho menos en el chat de WhatsApp denominado “Gabinete del Bicentenario”.

“Siendo mi mensaje, uno de los últimos en indicar sobre un día histórico. ¿Qué es un día histórico? Es una fecha importante y cómo no iba serlo que el día 7 de diciembre a las 3 de la tarde, al no contar con los votos no se dé una vacancia del señor presidente de la República, Pedro Castillo”, enfatizó.