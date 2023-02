Ninguno de sus intentos por librarse de la prisión y ser excarcelado ha tenido efecto, pese a los 12 abogados peruanos que acudieron en su defensa a través de apelaciones, amparos, hábeas corpus y nulidades.

Sin embargo, por estos días se ha conocido que dos abogados argentinos se han sumado a la defensa de Castillo Terrones. Se trata de Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto, quienes según pudo confirmar El Comercio, ya han sido acreditados de manera oficial.

Además, el exmandatario también ha confirmado la inclusión del abogado venezolano Asdrúbal Gonzales de la Red Nacional de Derechos Humanos.

Pero, ¿ quién es Eugenio Raúl Zaffaroni?

Se trata de un abogado graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires que ejerció como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el período 2016-2022.

Fue nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina por el ya fallecido expresidente Néstor Kirchner, en el 2003 y hasta el 2014.

Zaffaroni no es solo reconocido por ser uno de los más importantes juristas argentinos; también lo es por haber estado en el ojo de la tormenta.

En agosto del 2003, ”La Nación” de Argentina reprodujo una entrevista que el entonces juez de la Corte Suprema de su país brindó a la revista Rolling Stone, bajo la siguiente premisa: “Este es el pensamiento de Eugenio Zaffaroni, el hombre a quien el presidente Néstor Kirchner eligió como símbolo de la renovación de la Corte Suprema de Justicia”.

Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto junto al abogado Eduardo Pachas, en su visita al expresidente Pedro Castillo, en el Penal de Barbadillo (Foto: Cortesía)





En dicha entrevista, Zaffaroni habla del rol que desempeñaba entonces como juez de la última instancia de control de la constitucionalidad y cuestionaba la teoría de “tolerancia cero” contra el crimen. Sin embargo, lo que más quedó de dicha entrevista fue su relato para que un procesado “zafe” o se “la lleve más aliviada”.

“Sí, pero la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a éste’. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada’. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo, ¿viste? Poder decir: ‘Bueno, hasta acá’. En el ejercicio del poder punitivo llega un momento del proceso en que el acusado está solo, todos contra él. Hasta que llega un tribunal que dice: ‘Vamos a ver cómo compensamos esto’”, señaló al ser consultado sobre si envió a mucha gente a la cárcel.

No fue el único escándalo, medios argentinos como el Mundo de España, Clarín y Acento, reportaron en el 2011 que Zaffaroni estuvo en medio de un escándalo luego de reportarse que en sus inmuebles funcionaban prostíbulos. El juez lo reconoció, aunque precisó que los inmuebles habían sido alquilados a terceros.

Zaffaroni además fue diputado de la Ciudad de Buenos Aires desde 1997 al 2000 donde se desempeñó como presidente de Bloque del Frente País Solidario (Frepaso) que fue una confederación de partidos políticos de centroizquierda de Argentina constituida en 1994.

Fue también vicepresidente tercero de la Comisión de Redacción de la Asamblea Nacional Constituyente de la Convencional Nacional Constituyente, Santa Fe (1994) y Presidente de la Comisión de Redacción de la Convención Constituyente de la Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires (1996).

Además, ha recibido la distinción de “honoris causa” en más de treinta universidades europeas y americanas. Pertenece a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y ha recibido el premio de Estocolmo en criminología en el 2009.

A fines de enero, Eugenio Raúl Zaffaroni, junto al también abogado y discípulo suyo Guido Croxatto, acudieron hasta el penal de Barbadillo (Ate Vitarte), para poder entrevistarse con Castillo. Los acompañaba Wilfredo Robles, uno de los abogados del expresidente y el congresista de Perú Libre Pasión Dávila.

Sin embargo, Zaffaroni no pudo ingresar. Después, solo Cruxatto pudo entrevistarse con el exmandatario, quien ahora acompaña al expresidente Alberto Fujimori en el penal ubicado al Este de Lima.

Ello no impidió que Zaffaroni hable sobre el caso de Castillo en diversos medios y que el expresidente exprese su agradecimiento vía Twitter.

El juez argentino tiene ya una postura sobre la situación legal de Castillo Terrones en torno al proceso que se le sigue por presunta rebelión. Y es que, para Zaffaroni, lo que hizo el expresidente fue dar “un discurso” donde disponía la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones por lo cual está privado de libertad por 18 meses por el delito de rebelión, pese a que, según postula el abogado, este requiere un alzamiento en armas.

“El delito de rebelión requiere alzarse en armas y Castillo no tenía ningún arma. Castillo no tenía apoyo de las Fuerzas Armadas, ni apoyo de nadie; a tal punto que lo detiene su propia custodia. De modo que, yo no sé si la conducta que llevó a cabo es una conducta… si sería motivo de un juicio político, impeachment, de un juzgamiento o destitución política, pero no es un delito. No lo veo como delito porque realmente no hubo un alzamiento en armas. Y por otra parte, si fuese típico de rebelión, tampoco sería realmente punible, porque sería una tentativa idónea”, expresó el jurista sobre el caso.

Castillo agradeció al abogado argentino estar interesado en su situación legal.

“Saludo y agradezco el interés de mi situación legal al reconocido y bien ponderado jurista Raúl Zaffaroni. La lucha sigue en pie, a favor de la verdad y contra el proceso arbitrario de la justicia en el Perú”, escribió.

Saludo y agradezco el interés de mi situación legal al reconocido y bien ponderado jurista Raúl Zaffaroni. La lucha sigue en pie, a favor de la verdad y contra el proceso arbitrario de la justicia en el Perú. pic.twitter.com/vsn7cxWKdl — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) February 5, 2023





Zaffaroni, junto a Croxatto, llegaron al Perú para recibir una serie de reconocimientos de universidades y otras entidades como el Colegio de Abogado de Lima, donde además, realizaron una conferencia el pasado 19 de enero. Allí asistieron el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres y su abogado, el exjuez supremo Duberlí Rodríguez.





Sin embargo fue durante su estadía en Arequipa, hasta donde habían llegado como parte de su visita a diversas universidades peruanas, que se produjo el primer acercamiento con el equipo legal de Castillo.

Defender a Castillo no era el objetivo

Guido Croxatto, abogado especialista en derechos humanos y alumno de Zaffaroni afirma que su llegada al Perú no tuvo como objetivo asumir la defensa de Castillo y que fue cuando se encontraban en Arequipa, a donde llegaron como parte de su viaje invitados por universidades peruanas, que empezaron los acercamientos.

“No era el objetivo asumir la defensa de Castillo, no viajamos por eso, ni era el objetivo. Cuando nos quedamos varados en Arequipa porque cerraron el aeropuerto una semana, y allí gente de la Universidad de San Marcos, de la Asociación Latinoamericanos de Juristas y congresistas peruanos nos comienzan a pedir reuniones”, dijo a El Comercio.

Croxatto, quien también forma parte del equipo legal del expresidente, estudió en Alemania con Robert Alexy, especialista en “filosofía del derecho”. Se considera un abogado “liberal”, “abogado latinoamericanista” y “defensor de la abogacía pública”.

Asegura que el asesoramiento a Castillo es “ad honorem” pues explica que junto a su maestro buscan construir una abogacía pública Latinoamericana distinta.

Por ello, asegura, Zaffaroni asesoró legalmente al expresidente de Bolivia Evo Morales, al expresidente de Ecuador Rafael Correa y también al equipo técnico de Luiz Ignacio Lula da Silva.

“Castillo nos apersonó como parte de su equipo de abogados, legalmente ya lo hizo, de hecho ya hay un oficio ante la Corte Suprema donde nos designa como abogados de él”, confirmó.





Aníbal Torres y Duberlí Rodríguez, en ceremonia del Colegio de Abogado de Lima en el reconocimiento otorgado a Eugenio Raúl Zaffaroni (Foto: Colegio de Abogados de Lima)





Croxatto explica que su situación como parte del equipo legal de Castillo es colaborar con la defensa interna en el Perú a través de “dictámenes” (informes técnico legales) y en la instancia supranacional sí asumirán la defensa directa.

“En el plano interno nosotros pensamos que tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional de Perú que todavía no ha dicho una sola palabra; y que nosotros creemos que es importante porque no hay flagrancia”, asegura.

Luego, en el plano internacional, sostiene que elaborarán una estrategia para el Sistema Interamericano y Naciones Unidas. Además, para el caso de Castillo también trabajarán con los abogados de Lula, el exprocurador general con el Estado de Bolivia, Wilfredo Chávez y el presidente de Colombia Gustavo Petro.

“La idea es generar argumentos que le sirvan a la defensa de Castillo, tanto internamente como en el exterior. Pero nosotros vamos a liderar los planteos en la esfera internacional, el eje va a estar puesto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en Naciones Unidas”, señala como estrategias.

Durante su estancia en Lima, se reunió con Aníbal Torres en un ceremonia, con el congresista Pasión Dávila y almorzó con la congresista Sigrid Bazán. También se ha reunido con el exabogado de Castillo Benji Espinoza, y afirmó haber mantenido comunicación telefónica con la congresista y expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

“La idea de estas charlas es elaborar un dictamen jurídico que le sirva a la defensa y pido que se aclare que tanto Zaffaroni como yo, vamos a trabajar en la defensa de Castillo ad honórem”, concluye.

Eugenio Raúl Zaffaroni en su reciente visita al Perú junto al exabogado de Pedro Castillo. Benji Espinoza (Foto: Facebook Benji Espinoza)





En una entrevista brindada al medio Página 12 de Argentina, Croxatto aseguró que el expresidente actuó de la manera en que lo hizo porque, “Castillo se estaba defendiendo de un golpe de Estado que le estaban haciendo a él”.

La idea es abrazada por Eduardo Pachas, abogado que ha reasumido la defensa de Castillo Terrones. Y es que, en diálogo con este Diario, aseveró que trabajarán en conjunto con Zaffaroni y Croxatto y que próximamente sostendrán más reuniones.

“Estamos evaluando todas las carpetas de investigación contra el expresidente y estamos actuando en la línea de la defensa conjunta porque lo que le han hecho al presidente Castillo es un golpe de Estado”, afirmó.