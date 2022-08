Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea, en Breña, donde Pedro Castillo despachó de manera clandestina, confirmó que hubo una reunión entre el “buró político” del presidente con la exviceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Añaños, pero aclaró que no hubo ningún delito.

En diálogo con RPP TV, cuestionó a la exfuncionaria por recién declarar sobre el tema y dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia. No obstante, precisó que no se habló de direccionamiento de obras.

“Sí ha habido la reunión, pero no ha habido ningún delito. Si hubiese sido lo que ella sale afirmar ahorita, siendo trabajadora ella del Estado, por qué no denunció al siguiente día o al tercer día o a la semana, pero espera varios meses para recién hablar. Ella sí está cometiendo delito, si vio que estamos incurriendo en actos de corrupción, por qué no lo denunció”, expresó.

“Estos detalles seguramente los va a solicitar la fiscalía, yo estoy llano a colaborar con ellos, pero nunca se habló de direccionamiento de obras. Fue una conversación, nada más”, añadió.

Sánchez reveló que en la cita estuvo presente el alcalde del distrito de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina, y que el empresario Abel Cabrera también llegó al final a la reunión.

“No estaba interesado [en obras], yo me encontraba en ese lugar y justamente ese día llegó la señorita (Elizabeth Añaños). Ni siquiera yo sabía que era viceministra. Solamente el señor Nenil estaba allí. [Abel Cabrera] llegó al último”, aseveró.

De otro lado, el empresario aseguró que no conoce a los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, aunque admitió que sí al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco. Sin embargo, cuestionó sus declaraciones como colaboradores eficaces.

“Sinceramente estoy muy molesto por estas declaraciones absolutamente salidas de contexto. Cómo es posible que hagan esas afirmaciones y sin sustento. Ellos dicen que les contaron, es decir, hablan de terceras personas”, manifestó.

“Acá hay dos cosas: uno, no tiene pruebas para sustentar las acusaciones que le hacían en un momento al presidente y por eso están creando estas historias de fantasía; y dos, probablemente estos colaboradores consuman algún alucinógeno para hablar tonterías”, agregó.

Finalmente, Alejandro Sánchez consideró que los tres colaboradores eficaces lo han difamado desde que estalló el escándalo y anunció que este viernes presentará una querella por dicho delito contra ellos.

