El presidente Pedro Castillo aseguró este martes que no tiene responsabilidad en el incremento de precios de productos como el pan y el balón de gas, o en el alza del dólar.

“El costo del pan no es porque Pedro Castillo ha llegado al Gobierno. La subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al Gobierno. El costo del gas no es porque hemos llegado al Gobierno. Lo que pasa es que, durante décadas se ha venido gobernando pensando siempre en los de arriba. [Y] tienen el temor que en poco tiempo demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo”, aseguró durante una actividad oficial por el Día del Canillita.

Este martes, el precio del dólar estadounidense en el Perú subió levemente al inicio de la jornada, en medio de la expectativa de los inversionistas por los próximos datos económicos en EE.UU. y la incertidumbre política local. En el mercado paralelo o casas de cambio en Lima, el tipo de cambio se cotiza a S/ 4,125 la compra y S/ 4,150 la venta.

El mandatario se pronunció ante el gremio de expendedores y voceadores de diarios, y convocó a “la unidad del pueblo” para trabajar “sin juzgamientos”. “Vamos a trabajar para todos. Llamo a la unidad del pueblo peruano para trabajar sin miramientos, sin juzgamientos”, dijo.

En el Congreso, se discute la opción de censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, por atestados policiales de la década de 1980 que lo vinculan con atentados de Sendero Luminoso, y por su relación con el Conare-Sutep, movimiento radical del magisterio vinculado al brazo político de Sendero Luminoso: el Movadef. Además, un sector del Parlamento ya se refiere a la opción de la vacancia presidencial.

“Acá no se trata de ver que hay que vacar a fulano de tal, a Pedro Castillo. [...] Todavía algunos no han concebido que acá ya hay un gobierno para todos los peruanos”, dijo Castillo.

En otro momento, aseguró que su gestión reglamentará la ley de los canillitas. “Ya salió la ley de los canillitas. Nos falta reglamentarla. A trabajar para su reglamentación junto con los hermanos canillitas, para que tengan todo el derecho”, aseveró.

