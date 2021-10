El presidente de la República, Pedro Castillo, criticó que haya “espacios” en los que se destine tiempo a discutir temas como la interpelación y la censura de ministros. Señaló que hay temas más importantes que abordar como el de la respuesta sanitaria frente a la pandemia del COVID-19.

Pedro Castillo: “En algunos espacios se vienen poniendo el virus de la interpelación y de las censuras"

“Así como Daniel Alcides Carrión se inoculó el virus para sacar al país adelante, hoy, también, equivocadamente, políticamente, en algunos espacios se ha metido el chip o se vienen poniendo el virus de la interpelación y de las censuras, habiendo tantas cosas por hacer por el país, pero no podemos distraernos en esas cosas porque primero esta el país”, dijo.

Sus declaraciones se dieron en su participación en el día de la medicina, en la sede del Ministerio de Salud, y luego de que la semana pasada el Congreso realizara la interpelación contra el ministro de Trabajo, Íber Maraví, sobre quien también se presentaría una censura.

Horas antes, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, había descartado el Gobierno vaya a presentar una cuestión de confianza frente a una eventual censura del ministro de Trabajo.

Además, el mandatario dio un mensaje de respaldo a los médicos y extendió sus condolencias a quienes han perdido a un ser querido en el marco de la pandemia del COVID-19.

“Así, es importante no solamente ser sensibles a los familiares o extender nuestro pesar a los que ya no están acá, incluidos médicos, y he sentido también de que en plena pandemia, los médicos y personal de salud han tenido que hacer un alto a sus actividades y hacer una movilización para que el gobierno los escuche”.

La oposición en el Congreso debe presentar esa semana la moción de censura en contra del ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Mientras que el Poder Ejecutivo prepara una cuestión de confianza. La sesión del pleno del jueves 7 será clave para determinar el desenlace de esta nueva crisis política.