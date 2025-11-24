La Comisión Permanente del Congreso debate y vota este martes -desde las 9 de la mañana- el pedido de 10 años de inhabilitación para el golpista expresidente Pedro Castillo. De aprobarse el informe, pasaría al pleno del Parlamento, la última instancia.

Esa sanción -aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales- iba a ser analizada la semana pasada, pero se reprogramó a pedido de exmandatario argumentando que, en ese momento, no tenía abogado.

En la sesión, la presidenta de SAC, Lady Camones, debe sustentar el pedido de sanción, y, luego, el abogado que designe el vacado exgobernante debe presentar sus descargos.

El informe final plantea acusar a Castillo Terrores - quien afronta un juicio oral por presunto delito de rebelión- por infringir 198 artículos de la Constitución.

Se trata de los artículos 2 (incisos 11, 12 y 24, apartado f), 38, 39, 45, 51, 90, 93, 102, 104, 118, 134, 137, 138, 146, 150, 158, 201 y 206.

El 7 de diciembre del 2022, Castillo dio un golpe de Estado. En un mensaje a la Nación, desde Palacio de Gobierno, anunció su decisión de “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”.

Además, decretó un toque de queda a nivel nacional y declaró en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

El informe final también incluye a los exministros de Castillo: Betssy Chávez y Willy Huerta. La semana pasada, la Comisión Permanente aprobó inhabilitar por diez años a la ex presidenta del Consejo de Ministros por su papel en el golpe de Estado.

En el caso del ex titular del Interior, su caso será debatido el jueves.

