La Comisión Permanente del Congreso debate y vota este jueves 20, desde las 9 de la mañana, la acusación constitucional e inhabilitación por diez años contra el golpista ex presidente Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta por el golpe de Estado, del 7 diciembre de 2022.

A Castillo y sus dos exministros se les acusa de presunta infracción de más de 15 artículos de la Constitución y por ello se plantea la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los congresistas se pronunciarán sobre el informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575, presentadas por Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).

El documento fue aprobado el 7 de noviembre por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

¿Qué plantea el informe final? ACUSAR al denunciado José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República, de infringir los artículos 2 (incisos 11, 12 y 24, apartado f), 38, 39, 45, 51, 90, 93, 102, 104, inciso 1 del artículo 118, 134, inciso 1 del artículo 137, 138, 146, 150, 158, 201 y 206 de la Constitución, y se propone se le imponga la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años, como la sanción máxima prevista en nuestro ordenamiento constitucional. ACUSAR a la denunciada Betssy Betzabet Chávez Chino, ex presidenta del Consejo de Ministros, de infringir los artículos 2 (incisos 11, 12 e inciso 24, apartado f), 46, 51, 90, 93, 102, 104, 126, 128, 134, inciso 1 del artículo 137, 138, 146, 150, 158, 201 y 206 de la Constitución Política del Perú, y se propone se le imponga la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años, como la sanción máxima prevista en nuestro ordenamiento constitucional. ACUSAR al denunciado Willy Huerta Oliva, exministro del interior de infringir los artículos 2 (incisos 11,12 e inciso 24, apartado f), 38, 39, 45, 46, 51, 90, 93, 102, 104, 126, 128, 134, inciso 1 del artículo 137, 138, 146, 150, 158, 159, 201 y 206 de la Constitución Política del Perú, y se propone se le imponga la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años, como la sanción máxima prevista en nuestro ordenamiento constitucional.

Pedro Castillo afronta, bajo prisión preventiva en el penal Barbadillo, un juicio oral por presunta rebelión que lo podría llevar a 34 años de cárcel, que es el pedido del Ministerio Público. El proceso ya se encuentra en su etapa final, con los alegatos de cierre.

Sus coacusados en ese juicio son Betssy Chávez (como ex presidenta del Consejo de Ministros) y Willy Huerta (ex titular del Interior). La también excongresista se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. Para ambos exfuncionarios la fiscalía pide 25 años de prisión.

Además, esta tarde el pleno del Congreso debate y vota el primer pedido de inhabilitación por diez años contra la ex titular del Gabinete.

