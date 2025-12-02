El pleno del Congreso debate y vota este miércoles, desde las 5 de la tarde, la inhabilitación por diez años para ejercer la función pública del golpista expresidente Pedro Castillo. La acusación constitucional alcanza a sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta.

De aprobarse, será la segunda inhabilitación a los golpistas. El jueves 27, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo, Chávez y Huerta a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Como parte de la condena, el Poder Judicial dispuso la pena de inhabilitación para ejercer cargo público -por elección popular o designación- por el plazo de 2 años.

El informe final del Congreso- aprobado previamente por la Comisión Permanente por 13 votos a favor y 6 en contra- acusa a Castillo Terrores por infringir 18 artículos de la Constitución

Se trata de los artículos 2 (incisos 11, 12 y 24, apartado f), 38, 39, 45, 51, 90, 93, 102, 104, 118, 134, 137, 138, 146, 150, 158, 201 y 206.

Mira aquí la sesión de la Comisión Permanente:

El 7 de diciembre del 2022, Castillo dio un golpe de Estado. En un mensaje a la Nación, desde Palacio de Gobierno, anunció su decisión de “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”.

Además, decretó un toque de queda a nivel nacional y declaró en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

VIDEO RECOMENDADO