Una semana después de anunciar la condena a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión contra el golpista expresidente Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema realiza este jueves -desde las 9 de la mañana- la lectura completa de la sentencia.
El jueves 27 de noviembre, en un adelanto del fallo, el Poder Judicial también condenó a Aníbal Torres, ex jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, a 6 años y 8 meses de prisión. En este caso y el de Huerta se suspendió la ejecución de la pena hasta que quede consentida en segunda instancia.
“Este proceder criminal (de Pedro Castillo) se ha ejecutado conjuntamente con sus coacusados Betssy Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas y Aníbal Torres Vásquez, quienes dolosamente se hicieron parte de esta conspiración para una rebelión ejecutando actos concretos y manifiestos de una conjunta resolución conforme a los hechos probados de cada uno de ellos”, concluyó el tribunal.
Sobre la reparación civil, por concepto de daño extra-patrimonial, el tribunal ordenó el pago de S/12 millones. Este monto será asumido de manera solidaria por Castillo, Chávez, Torres Vásquez y Huerta Oliva.
La Sala Suprema determinó que es un hecho probado que lo anunciado en el mensaje a la Nación es “manifestación expresa de que Castillo Terrones se arrogó el ejercicio del poder, configurándose el supuesto de rebelión”.
“Los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la Nación”, concluye el tribunal.