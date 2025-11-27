Casi tres años después del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, llega a su fin el juicio oral contra el expresidente y otros acusados. Se tiene previsto que hoy, desde las 9 de la mañana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emita su sentencia.

La fiscalía pide que Pedro Castillo sea condenado a 34 años de cárcel por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Además, el Ministerio Público solicita 25 años de cárcel contra Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros, y hoy asilada en la Embajada de México en Lima; y el ex titular del Interior Willy Huerta.

Para el ex jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Aníbal Torres, la fiscalía pide 15 años de prisión.

La sala -integrada por José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero- dio por cerrado el debate el viernes 21 de noviembre, tras la autodefensa del golpista exmandatario.

El lunes, el Poder Judicial precisó que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema “continuará este jueves 27 la audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda”.

#Audiencia. Tras declarar cerrado el debate el pasado viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 del presente, a las 09:00 horas, audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento… pic.twitter.com/GFWkKHw5Br — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 24, 2025

Pedro Castillo durante la lectura de su discurso golpista el 7 de diciembre del 2022.

El 7 de diciembre del 2022, Castillo dio un golpe de Estado. En un mensaje a la Nación, desde Palacio de Gobierno, anunció su decisión de “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”.

Además, decretó un toque de queda a nivel nacional y declaró en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

VIDEO RECOMENDADO