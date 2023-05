El Estado peruano gastó alrededor de medio millón de soles por la función de José Luis Gavidia, exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, como representante ante la organización marítima internacional de la ONU. El militar en retiro se mantuvo en el cargo diplomático incluso meses después de la destitución del expresidente tras su golpe de estado.

De acuerdo con un repotaje de Panorama, José Luis Gavidia inició sus funciones el 1 de noviembre del 2022, días después de haber viajado a Londres, capital del Reino Unido, donde tiene su sede la organización. Previamente, fue ministro de Defensa entre febrero y agosto de ese año, tiempo en el que se le incluyó en una indagación fiscal por presunto peculado.

Según la investigación del dominical, el pasaje para José Luis Gavidia costó 1,705 dólares o 6,762 soles. Luego, la esposa y los tres hijos del exministro también viajaron a Londres, el 20 de diciembre. El monto de los pasajes llegó a cubrir hasta los S/ 4,386 y también llevaron equipajes pagados con dinero público. En suma, todos los pasajes de ida de la familia resultaron en un total de S/ 23,488.

El reportaje señala que el estado también pagó por la instalación del funcionario en Londres: por bagaje e instalación, recibió S/ 92,450. En tanto, por su función, recibió compensaciones de hasta S/ 48 mil mensusales: el primer mes recibió 47 mil, en diciembre y enero recibió dos por 48 mil, y de febrero a abril recibió 47 mil cada mes. En total, solo en esas compensaciones, el estado desembolsó S/ 285,784.

José Luis Gavidia, exministro de Pedro Castillo, es retirado como representante ante Organización Marítima Internacional.

El gobierno de Dina Boluarte dispuso cesarlo del cargo en marzo, pero de acuerdo con el dominical, recibió pagos hasta abril. El estado financió los pasajes de José Luis Gavidia y su hija de vuelta a Lima por un total de S/ 9,814; así como los gastos de bagaje e instalación de vuelta por S/ 94,358.

Así, si se suman las asignaciones mensuales, los pasajes y los gastos por bagajes e instalación, se llega a un total de 505 mil soles.

En declaraciones a Panorama, el exministro dijo que el dinero que ganaba en ese cargo era lo que se necesitaba para vivir, en Londres en lo relacionado a vivienda, transporte y otros gasto. “Los gastos aproximados que yo tenía para vivir en Londres es de 7000, 8000 libras”, dijo. Sobre sus labores en Londres, indicó tuvo entre 14 y 16 reuniones y que trataron temas vinculados al transportes de minerales y el medio ambiente.

También afirmó que tuvo que salir del Perú porque hubo amenazas contra su vida luego del operativo ‘Patriota’ hecho en el VRAEM durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa. “Yo salgo al extranjero porque soy amenazado de muerte por los terroristas y narcotraficantes”, afirmó.

Luego, refirió que hubo un “maltratao” tras su salida del cargo porque tuvo que pagar una penalidad por la casa que alquiló por dos años y que el dinero que le dieron no alcanzó para volver su familia. “he solicitado [...] que legalmente me reintegren no sólo los pasajes de tres familiares si no la penalidad y todo lo queda de mandado mi retorno [...] Creo que eran 3500 dólares me parece”, refirió.