La fiscal para casos de Lavado de Activos, Luz Taquire, recibió la tesis del presidente Pedro Castillo con la que logró su maestría en la Universidad César Vallejo (UCV), como parte de las diligencias que buscan corroborar las declaraciones de colaboradora eficaz, Karelim López.

Fuentes del Ministerio Público indicaron a El Comercio que Taquire viene recabando información para validar la versión de la empresaria, quien también es investigada por el presunto delito de lavado de activos.

La fiscal Taquire no investiga al mandatario, pero sí a otros personajes que habrían intervenido a favor de Castillo Terrones o en presunto contubernio con el jefe de Estado, tal como lo manifestó López Arredondo en su proceso de colaboración eficaz.

Según diversos medios periodísticos, López declaró que fue el exsecretario presidencial Bruno Pacheco quien tramitó la tesis del mandatario en la Universidad César Vallejo.

“Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la de su esposa en la Universidad César Vallejo, y también Bruno Pacheco pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero les iba a salir el título. Todo eso por salir está en trámite, relacionado a documentos falsos del presidente. Era un pacto con César Acuña”, declaró en su declaración fiscal el pasado mes de marzo.

El programa Panorama sometió la tesis de Castillo Terrones -que la realizó en conjunto con su esposa, la primera dama Lilia Paredes- al software Turnitin, el mismo que determinó que el 54% del texto de la obra correspondía a otros autores.

“Vamos a proceder de acuerdo a ley”

Citación a Pedro Castillo. (Foto: Ministerio Público)

La fiscal Luz Taquire citó al presidente Pedro Castillo para que declare en calidad de testigo ante su despacho el próximo lunes 16 de mayo en el marco de las investigaciones contra sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo; así como contra su exsecretario Bruno Pacheco y otros.

Al ser consultado por El Comercio si recibirán a la fiscal en Palacio, el abogado Eduardo Pachas -defensa legal del jefe de Estado- aseguró que procederán de acuerdo a ley.

“Actuaremos de acuerdo a lo que dispone el artículo 167 (del Código Procesal Penal). Nosotros manejamos una línea y a esa línea nosotros nos atenemos. Vamos a proceder de acuerdo a ley en la misma línea que hemos procedido con todos los fiscales provinciales”, anotó.

El abogado insistió en que no puede existir plagio en la maestría de Pedro Castillo, pues aseguró que el marco teórico no se puede plagiar y el aporte de una tesis está en las conclusiones, en el aporte del alumno, de su trabajo de investigación hacia la sociedad.

“Que en el acta no aparezcan dos o tres personas ¿ese es problema del alumno? Por favor, yo he sido asesor por varios años y cuántos alumnos míos son abogado. ¿Que por ahí mi nombre o DNI no aparezca o que el acta esté mal hecha eso hace que el alumno pierta su título de abogado? eso es un absurdo”, cuestionó.