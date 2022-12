Unidad de Investigación

La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Pedro Castillo por el delito de cohecho a raíz de los sobornos que la empresaria Sada Goray entregó a Salatiel Marrufo a pedido del expresidente. La investigación incluye a los exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y Félix Chero (Justicia).

Respecto al exmandatario, esta es la octava investigación que la Fiscalía de la Nación abre contra él. Además del soborno de Goray, conocido hace unos días, Castillo es investigado por los casos: MTC (Puente Tarata) y Los Niños, Anguía (Vivienda), Gabinete en la sombra, Petro-Perú, ascensos irregulares de las FF.AA. y la PNP y Mariano González.

Asimismo, a Castillo se le investiga por los delitos de rebelión y sedición por el golpe de Estado que anunció en su mensaje a la nación del miércoles 7 de diciembre, por el cual la FN ha pedido prisión preventiva para el exmandatario.

Respecto a Pedro Castillo, la disposición fiscal señala las entregas de dinero solicitadas para su hermana María Gloria Castillo Terrones.

En su declaración del 20 de octubre del 2022, el colaborador CE 13-2022-EFICCOP señaló que, a fines de setiembre del 2021, Castillo se reunió en Palacio de Gobierno con Geiner Alvarado para darle los pedidos que su hermana Gloria tenía. Ella quería que Alvarado “la apoye dándole trabajo a personas que los habían apoyado en campaña y el ministro le dijo que le encargaría esas coordinaciones al jefe del gabinete de asesores Salatiel Marrufo”.

El colaborador indicó en la misma declaración que Alvarado, “a fines de setiembre de ese año le entregó por primera vez setenta mil soles en efectivo a Gloria Castillo Terrones por las inmediaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”.

Luego, Marrufo “se encargó de entregarle [a Gloria Castillo] sesenta mil soles todos los fines de mes en ocho oportunidades. [...] La entrega la coordinaban por teéfono y se hacía en el interior del vehículo asignado a Salatiel Marrufo, que era conducido por Edilberto Espinoza Uriba”.

Alvarado y Chero

En el caso de Geiner Alvarado, es investigado de manera preliminar por los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión; mientras que Chero es investigado por el delito de cohecho pasivo propio.

Sobre Chero, el colaborador CE 13-2022-EFICCOP, en su declaración del 18 de noviembre del 2022, manifestó que estuvo involucrado en el nombramiento de Luis Ernesto Longaray Chau como jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

El colaborador manifestó: “A fines de abril del 2022, el ministro Félix Chero me llamó y me dijo que ya habían hecho el nombramiento y yo le agradecí, él me dijo que el presidente Pedro Castillo lo había presionado bastante para que se dé ese nombramiento, entonces acordamos reunirnos en el restaurante del hotel El Marqués para conversar, y al día siguiente nos reunimos en el lugar acordado y me pidió dinero por el nombramiento del superintendente [...] la condición fue que cambien al superintendente, entonces me dijo “cómo es la mía”, y yo le dije que no se preocupe y entré a mi habitación 605 y saqué de la caja fuerte cincuenta mil soles y regresé al restaurante que está ubicado en el octavo piso del hotel y le entregué el dinero, luego terminó la reunión y él se retiró”.