El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), se pronunció sobre las declaraciones del exmandatario Pedro Castillo, quien criticó al Congreso, a la prensa y dijo que los colaboradores eficaces que lo acusan son “comprados”.

Castillo Terrones había acusado a los congresistas de “pasearse en su mayoría por las oficinas del despacho presidencial” y de pedir “500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas”.

MIRA AQUÍ: Gobierno de Pedro Castillo intentó adquirir equipos en Panamá para interceptar comunicaciones de la oposición

“No entiendo lo que dice el señor Castillo, que los congresistas han pedido 500 millones para sus bancadas, no creo que sea cierto, al menos en mi bancada no lo es. No puedo darle credibilidad por ello, pero tendrá que averiguarse”, expresó.

“Lo que venga del señor Castillo no creo que perjudique mucho a la imagen del Congreso, en ese sentido no”, añadió Williams Zapata.

En ese sentido, el titular de ese poder del Estado manifestó que si hay congresistas involucrados en un hecho así, eso lo determinará la justicia de acuerdo a las pruebas que se presenten, caso contrario no sería creíble la denuncia del expresidente.

Consultado sobre el congresista Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), implicado en la investigación fiscal contra Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como “El Español”, para un supuesto plan de espionaje, Williams consideró que tendrá que dar las explicaciones del caso.

“Pienso que crear un servicio o entidad de inteligencia paralela a la que tiene el Estado es un grave delito. No se puede hacer una tarea paralela a la que tienen los sistemas de inteligencia. En lo que concierne al congresista Jon Tay, él tendrá que hacer los descargos correspondientes”, subrayó.

Finalmente, José Williams dijo que desde su punto de vista, la moción de censura en su contra presentadas por las bancadas de izquierda “se nota que ya estaba preparada con anterioridad”.

“Todos los procedimientos que hizo la Mesa Directiva están de acuerdo al reglamento del Congreso y adicionalmente fueron aprobados por el pleno, lo que le da validez. Sobre cuestiones administrativas el Congreso, por intermedio mío, solicitó la presencia de la Contraloría para verificar el caso. Ellos continuarán la tarea y nos darán los resultados”, sentenció.

Declaraciones del presidente del Congreso, José Williams. (Video: Canal N)