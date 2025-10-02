Martín Calderón
Martín Calderón

Escucha la noticia

00:0000:00
Juez ordena pensión vitalicia para Pedro Castillo: ¿Le corresponde cobrar S/ 15.600 desde el penal de Barbadillo?
Resumen de la noticia por IA
Juez ordena pensión vitalicia para Pedro Castillo: ¿Le corresponde cobrar S/ 15.600 desde el penal de Barbadillo?

Juez ordena pensión vitalicia para Pedro Castillo: ¿Le corresponde cobrar S/ 15.600 desde el penal de Barbadillo?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado que propinó en diciembre del 2022, obtuvo un inesperado fallo judicial a su favor. El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ordenó al Congreso otorgarle una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un congresista en funciones; es decir, S/ 15.600.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC