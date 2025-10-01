Pedro Castillo: juzgado ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Congreso de la República otorgarle una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo.

La resolución, a la que accedió El Comercio, declara fundada una demanda de amparo presentada por Castillo contra las resoluciones parlamentarias que le negaron ese beneficio.

La decisión, emitida el 10 de septiembre por el juez Alexis Anicama Budiel, anula las resoluciones y concluye que se vulneró el derecho constitucional a la igualdad ante la ley.

El exmandatario interpuso la demanda de amparo en mayo de 2024, alegando que el Congreso le negó arbitrariamente la pensión vitalicia reconocida en la Ley N.° 26519.

El Congreso apeló la resolución del juzgado constitucional el pasado 30 de septiembre.

Castillo se encuentra en prisión preventiva en el penal de Barbadillo mientras es procesado por el golpe de Estado que propinó el 7 de diciembre de 2022. Por ese hecho, la fiscalía pide que se le condene a 34 años de cárcel.