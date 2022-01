Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Pedro Castillo, dijo el martes que la salida de Bolivia al Océano Pacífico es un clamor del vecino país. “Nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. [...] Y si los peruanos están de acuerdo...Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, dijo en entrevista con CNN en Español. Minutos después, agregó: “no le estoy diciendo que voy a dar el mar para Bolivia. No es mi intención”.

Sin embargo, el tema marítimo ha estado en el centro de las conversaciones entre Perú y Bolivia, por lo menos, desde hace 32 años. Hasta que en enero de 1992 se firmó la Declaración de Ilo, cediendo al país altiplánico 163 hectáreas de zona franca comercial en Ilo (Moquegua), incluyendo una franja costera de cinco kilómetros bautizada como Boliviamar. El lugar, que supondría un espacio de desarrollo comercial y turístico, ha lucido abandonado desde aquella fecha.

Bolivia perdió su costa durante la guerra con Chile en 1879. Ocurrió lo mismo para el Perú con otros territorios. Desde entonces, la salida de mar para el país altiplánico es un asunto de la política exterior que ha seguido generando resquemores. No cesó en la posibilidad de recuperarlo, pero en el 2018 un fallo de Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya concluyó que Chile no está en la obligación de negociar el acceso marítimo. Un tratado entre Perú y Chile estableció que este último no podrá ceder a terceros territorios que antes de esa contienda pertenecieron al Perú.

Video: Pedro Castillo sobre el acceso de mar para Bolivia

Pedro Castillo afirma que se le consultará "al pueblo" sobre una salida al mar a Bolivia. (Video: CNN)

32 años atrás

En julio de 1990, el expresidente Alan García concluía su primer periodo de gobierno y daba paso al recién elegido Alberto Fujimori. Con motivo de este cambio de mando, el entonces presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, expresó esperanzado en que la nueva gestión mantenga el mismo apoyo que García ofreció a Bolivia.

García había señalado, durante un encuentro con Paz Zamora en el lago Titicaca, que el país renunciaría a sus derechos sobre territorios perdidos ante Chile si con ello favorecía a una solución para Bolivia, informó El Comercio.

Un año después, en noviembre de 1991, Perú propuso a Bolivia la formación de empresas mixtas privadas para la explotación marina en el Océano Pacífico. Esto estaba sujeto al concepto de “mar abierto” y consistía en formar empresas mixtas binacionales para la pesca, su comercialización interna y a terceros países. Previamente, Perú y Bolivia habían firmado un acuerdo para conceder una zona libre en el puerto de Ilo, informó El Comercio aquella fecha.

Óscar Maúrtua, actual canciller, se desempeñaba aquel año como embajador de Perú en Bolivia (1988-1993). En entrevista con United Press International, dijo que este era un momento excepcional en las relaciones bilaterales.

Finalmente, el 24 de enero de 1992, el Perú y Bolivia firman la Declaración de Ilo. Las crónicas relatan que, aquel día, los expresidentes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora abordaron una lancha y ofrecieron una conferencia de prensa en la playa Pozo de Lisas, que desde ese momento fue renombrada Boliviamar. Esta zona costera fue la conclusión de aquella reunión bilateral.

Ambos visitaron el lugar donde se instalaría una zona franca y luego suscribieron la referida declaración, así como los convenios.

“Esta es la honda significación del paso que hoy día estamos dando, que abre a mi país múltiples posibilidades de acción, aunque sin la soberanía anhelada ni en el lugar que históricamente le corresponde”, dijo Paz Zamora. Si bien Perú concedía con este acuerdo una zona franca y turística, aquello no significaba la transferencia de propiedad ni se otorgaba soberanía a Bolivia.

El proyecto pasó a llamarse “Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación e Integración Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”, quien fue fundador de la Confederación Perú-Boliviana.

“Nuestra política exterior es nueva, pragmática, acorde con la realidad del país y el mundo. En ella se ha desterrado la timidez, los tabúes, se han roto los mitos. Ahora aparece más claro que nunca, más transparente, que el desarrollo no tiene por qué limitarse al marco nacional, puede y debe rebasar las fronteras y adquirir las dimensiones de la integración”, dijo Fujimori.

Mapa: Ubicación de Boliviamar

Luego de suscribirse los convenios, los expresidentes tuvieron una reunión privada. Finalmente, visitaron la reserva natural, se tomaron fotografías y caminaron por la arena. Se quitaron los zapatos, las medias e ingresaron al mar.

Alberto Fujimori se reúne con el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora en la playa de Ilo, bautizada como Boliviamar. (FOTO: EL COMERCIO)

El documento firmado implicó la participación directa de Bolivia en la zona franca industrial, comercial y turística. Comprendió cuatro convenios, un preconvenio y dos intercambios de notas. Los convenios incluían acuerdos de cooperación e integración, la participación de Bolivia en una franja turística de playa de cinco kilómetros (Ilo), la participación de empresas bolivianas en la zona franca industrial de Ilo por un lapso de cincuenta años, renovables; y facilidades para el tránsito de personas en los territorios respectivos.

El preconvenio se refirió a la promoción del desarrollo del transporte terrestre internacional y a la mejora de las telecomunicaciones entre ambos países, mediante la digitalización y ampliación de los actuales enlaces y a la internalización de las microondas.

Maúrtua, en un documento publicado en 1994, explica que el convenio “ decide que el Perú concederá a Bolivia el libre uso de sus instalaciones portuarias y el desarrollo de una zona franca industrial y una zona franca turística en playa en el Puerto de Ilo . Se constituye pues, en el documento principal que a la vez sirve de “paraguas” al resto de los convenios allí suscritos. Su valor fundamental reside en que en él se estipula la concesión de las zonas francas y el libre uso de las instalaciones del puerto de Ilo a favor de Bolivia”.

Agrega que “es pertinente señalar que el artículo primero de este convenio estipula que el Perú ha decidido la participación de Bolivia en una zona franca turística de playa, en el litoral de Ilo, por un período de 99 años renovables que abarcará una franja de cinco kilómetros de longitud denominada Boliviamar”.

Un mes después, el 14 de febrero de 1992, el proyecto de integración boliviano-peruano, por medio del puerto libre de Ilo, despertó interés en Estados Unidos, donde potenciales inversores buscaban posibilidades de aprovechar esta oportunidad, informó El Comercio.

En marzo de 1998, Hugo Banzer, expresidente de Bolivia, y Alberto Fujimori tendrían un encuentro en Puno para relanzar el proyecto de integración del puerto de Ilo. Los entonces jefes de Estado iban a revisar el proyecto de acondicionamiento de la zona franca industrial y turística otorgada a Bolivia.

Tras la caída del fujimorismo, durante la gestión de Alejandro Toledo, el entonces mandatario y su homólogo Carlos Mesa (Bolivia) suscribieron en agosto del 2004 la Carta de Intenciones para la Complementación Energética para que el gas boliviano pueda salir por el puerto de Ilo, informó BBC Mundo. En noviembre del mismo año, Toledo informó Mesa había expresado su interés para invertir en la modernización del puerto de Ilo para la exportación del gas natural de Tarija.

ILO, 3 de agosto del 2004: Los expresidentes Alejandro Toledo y Carlos Mesa firman un tratado general de integración y cooperación. Luego, visitaron la playa Boliviamar. (FOTO: INES MENACHO / EL COMERCIO)

Años después, en agosto del 2009, el entonces cónsul de Bolivia en Ilo, Eduardo Iguíñez, reconoció en diálogo con El Comercio el abandono en que se encontraba Boliviamar. Refirió estar a la espera de una respuesta al proyecto que presentó al gobierno, que era encabezado por Evo Morales, para destinar un presupuesto especial a la construcción de albergues en Boliviamar.

“La idea es que los mejores alumnos de las zonas pobres de Bolivia vengan de vacaciones a conocer el mar, veranear y comer los productos de la costa . Esa experiencia impulsará a otros niños a seguirlos”, explicó el cónsul.

El excongresista nacionalista Washington Zevallos indicó que el convenio que concedió Boliviamar no establecía plazos de inversión en la zona. “Solo fija una zona de extraterritorialidad donde las autoridades peruanas no tienen intervención”, comentó. Además, que el Perú tenía también la responsabilidad de promover y atraer las inversiones bolivianas a Ilo.

En los últimos 13 años

No fue sino hasta setiembre del 2009 cuando durante la segunda gestión del expresidente Alan García, el acuerdo suscrito entre Perú y Bolivia retornó a la discusión política. Comentó que el acuerdo seguía vigente y lamentó que, pese al tiempo transcurrido, no haya sido aprovechado por el país altiplánico. “Si no se ha aprovechado hasta ahora es muy lamentable porque era una puerta abierta, además de una demostración de amistad por parte del Perú. Quizá no ha habido una política del Estado boliviano para aprovechar esa circunstancia”, dijo García .

Finalmente, en octubre del 2010, García firmó un protocolo complementario con su homólogo Evo Morales para brindar facilidades a las exportaciones bolivianas. Aquella fecha ambos celebraron un encuentro en Ilo para relanzar Boliviamar. Morales lo calificó como “una nueva amistad y estrategia de integración” con el Perú.

Ilo, 19 de octubre del 2010: García recibe a Evo Morales en Ilo para relanzar Boliviamar. (FOTO: ROLLY REYNA / EL COMERCIO)

El relanzamiento suponía mejoras al convenio precedente, como superar algunas limitaciones de acceso o infraestructura; la posibilidad de que empresarios bolivianos inviertan en Ilo sin pagar impuestos; la factibilidad de un punto de atraque en Ilo y que los marineros bolivianos puedan tener un centro de formación cerca al mar. Esto fue observado y en el 2012, en un intercambio de notas entre los expresidentes Evo Morales y Ollanta Humala, se reformó.

Al año siguiente, en setiembre del 2013, se anunciaba que el Congreso debatiría el convenio por el que el Perú cede una franja costera portuaria sin soberanía a Bolivia, según comentó Fredy Otárola, entonces presidente de este poder del Estado. “Daremos absoluta prioridad al tema y en menos de 15 días se pondrá en agenda en el debate parlamentario”, dijo Otárola a la agencia AFP.

El convenio Boliviamar, aprobado ese año en la Comisión de Relaciones Exteriores, otorgaba a Bolivia una zona costera junto al puerto peruano de Ilo “para una salida temporal” al mar, “de esa manera Bolivia tendrá facilidades para desarrollar su marina mercante y tener canales de comunicación por vía marítima”, explicó Otárola. El congresista aclaró que esto no implicaba la cesión de soberanía del territorio. El convenio debía pasar al pleno del Congreso para su ratificación.

Jorge Ledesma Cornejo, entonces embajador de Bolivia en Perú, se reunió aquel mes con Otárola para “agradecer a los congresistas por viabilizar la aprobación de este Protocolo complementario, en la Comisión de Relaciones Exteriores. Se trata de un instrumento importante para Perú y Bolivia”.

Previamente, en abril del mismo año, el entonces canciller de Bolivia, David Choquehuanca, visitó Lima para dirigirse al Congreso y tener un encuentro protocolar con la Comisión de Relaciones Exteriores. Choquehuanca indagó sobre cómo avanzaban las precisiones al Protocolo Complementario de Ilo (Boliviamar), que desde diciembre del 2012 estaba en el Congreso para su eventual ratificación. La respuesta que recibió es que la comisión está estudiando el tema y que el Congreso tiene su ritmo de trabajo.

Este protocolo había sido enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores -a cargo de José Antonio García Belaunde- al Congreso en noviembre del 2010, y posteriormente en el 2011 y 2016 por el entonces canciller Rafael Roncagliolo.

En agosto del 2015, el entonces embajador boliviano en Lima, Gustavo Rodríguez, manifestó que esperaba reunirse con el Congreso para pedir dar prioridad en el Pleno a la aprobación del referido Protocolo Complementario. El documento había sido aprobado en el 2013 por la Comisión de Relaciones Exteriores, pero su paso al pleno quedó trunco.

“Esperamos que esto se concrete porque está hace dos años pendiente. Boliviamar está unido al tema del corredor bioceánico que permitirá sacar la carga brasilera y boliviana hacia los puertos del Pacífico y, además, tener en Ilo una zona industrial, portuaria y turística”, dijo Rodríguez a la Agencia Andina.

En febrero del 2017, la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Bolivia había acordado establecer tres metas, una de ellas “promover la pronta aprobación del Protocolo Complementario de Boliviamar”. Hasta la fecha, ello no ocurrió. El proyecto continúa pendiente.

Un reportaje publicado por la BBC en el 2018 actualizó el estado de abandono en que se encontraba la zona cedida por el Perú a Bolivia.

Moquegua, 24 de enero del 2014: Estado de Boliviamar. (FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO(

En julio del 2019, Evo Morales agradeció al expresidente Martín Vizcarra por ofrecer puerto de Ilo para el comercio exterior. Morales agradeció “a nombre del pueblo boliviano” a Vizcarra por ofrecer el puerto de Ilo “para que éste se constituya en una verdadera alternativa para el comercio exterior boliviano y para nuestro reencuentro con el océano Pacífico”, informó EFE.

Este miércoles, la Cancillería peruana informó en un comunicado que promover la mejora de condiciones que tiene Bolivia para que sus ciudadanos y mercaderías transiten en territorio peruano no afectan la soberanía nacional. De otro lado, Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia escribió en su cuenta de Facebook que saludaban “la predisposición” del presidente Pedro Castillo “para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia”.

