Es así que más de un año después del fallido golpe, con Pedro Castillo con prisión preventiva hasta el 2026 y con un pedido de 34 años de condena en su contra, el principal clamor desde el entorno del expresidente hacia sus seguidores es el de unidad. Sin embargo, es un pedido que hasta ahora no logra ser más fuertes que las divisiones.

Dentro del castillismo hay una consigna prácticamente universal: se busca que el profesor sea liberado y respuesto en Palacio de Gobierno. Por más improbable que ello parezca, pese las decenas de recursos judiciales rechazados, ese sigue siendo su objetivo principal. Actualmente, hay cinco habeas corpsus con ese propósito pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional (TC).

El castillismo y sus aliados sostienen que el mensaje del 7 de diciembre solo fue una proclama política sin efectos legales ni penales, por lo que Pedro Castillo está ‘secuestrado’. En realidad, alegan, él fue víctima de un golpe de estado.

Conferencia del comité con familiares y abogados de Pedro Castillo.

Las discrepancias pasan por puntos adyacentes: quién tiene la vocería oficial, quiénes lo ‘traicionaron’ durante su gobierno y el 7 de diciembre, qué papel cumplió ese día Aníbal Torres y que rol cumple desde entonces, cuál es la mejor estrategia legal para su liberación, quién canaliza los apoyos económicos a él y a su familia, e incluso qué debe pasar si se logra su libertad y restitución.

La subjetividad y las respuestas contradictorias a todas esas cuestiones han sido el caldo de cultivo para acusaciones, mensajes contradictorios e incluso insultos, con las redes sociales y la ‘prensa alternativa’ como principal escenario de batalla. Pese a ello, hay un grupo que ha logrado posicionarse como el oficial y es el que ahora busca unidad en las bases.

El comité y el vocero oficial

Vayamos a lo oficial. O al menos a la que se presenta como ello. Desde fines de noviembre opera como aparato para centralizar la ayuda política-legal y económica a la causa, tal como reportó un informe de Canal N la última semana, el ‘Comité Nacional para la Liberación y Restitución’ de Pedro Castillo (Conalirest)

Su presentación fue en una conferencia del pasado 27 de noviembre. La fecha coincidió con el estallido del caso de presunta corrupción que involucra a Patricia Benavides, fiscal de la Nación al momento de la caída de Pedro Castillo y con los días previas al primer aniversario de la caída del exmandatario.

La conferencia fue liderada por el exministro Iber Maraví, quien se presenta como el vocero oficial de Pedro Castillo. Lo acompañaron Wilfredo Robles y el exministro Walter Ayala como representantes de la defensa legal del expresidente. En posteriores conferencias del comité también aparecerían familiares del exmandatario como su sobrino Jaime Vásquez Castillo (hermano del prófugo Fray Vásquez), sus hermanas, y más abogados, como Eduardo Pachas, Luis Llerena y Rubén Mayta.

En aquella primera conferencia, en medio de las revelaciones de la investigación que señala a la suspendida fiscal Patricia Benavides como líder de una red criminal y ante la próximidad del aniversario de la detención de Pedro Castillo, Iber Maraví anunció “el reinicio de la lucha del pueblo peruano, a partir del 7 de diciembre”.

“La detención del presidente Pedro Castillo es absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional. El discurso que leyó el 7 de diciembre del 2022 es un discurso absolutamente político, absolutamente patriótico, que no encaja en ningún tipo penal, en ninguna falta administrativa, en ninguna infracción constitucional”, afirmó. Hasta allí, era el discurso estándar de un evento de este tipo.

La conferencia tenía como otro objetivo convocar a un plantón frente a la sede del Tribunal Constitucional el 4 de diciembre, día en que se debatieron cinco habeas corpus que buscan liberar a Pedro Castillo. Pero el evento no se libró de las alusiones a las divisiones dentro del castillismo. Fue a partir de que representantes de la ‘prensa alternativa’ tocaron el tema de Aníbal Torres.

El exministro Iber Maraví es reconocido por la familia y abogados de Pedro Castillo como su vocero oficial (Foto: Congreso)

El factor Aníbal Torres y la defensa del expresidente

La relación entre Aníbal Torres y Pedro Castillo es un tema controversial dentro del castillismo, que se debate entre quienes lo apoyan e incluso lo consideran ‘presidenciable’ y quienes lo cuestionan e incluso lo acusan de “traidor”. Torres rechaza ese calificativo y niega tener intenciones electorales.

En este último grupo destaca el abogado Guillermo Olivera, cercano a Vladimir Cerrón y Perú Libre, quien llegó a defender a Pedro Castillo, pero se alejó del equipo legal tras discrepancias con Iber Maraví.

De estilo confrontacional, Olivera descalifica a Aníbal Torres y lo señala en particular por haber firmado, como abogado del expresidente, las actas de su detención aquel 7 de diciembre. Si bien ya no es parte del equipo de abogados de Pedro Castillo, sus opiniones y posturas siguen presentes en el entorno castillista.

A su vez, los cuestionamientos contra el exjefe del gabinete ministerial son secundados en un sector de la ‘prensa alternativa’ y por Perú Libre, el partido que llevó a Pedro Castillo a presidencia. Ese sector también se acusa a Torres de ser quien mueve los hilos de la vocería y la defensa legal del expresidente, algo que Torres y los abogados rechazan.

Durante su gobierno, Pedro Castillo llegó a calificar de útil y necesaria a la "prensa alternativa", mientras que Aníbal Torres dijo que el Ejecutivo iba a trabajar con ellos cuando se le preguntó sobre el uso que le darían al presupuesto para comunicación.

En la conferencia del 27 de noviembre, Iber Maraví fue cuestionado al respecto. “El presidente en ningún momento ha calificado de traidor al señor Aníbal Torres. De haberlo hecho, me hubiese encargado para que yo lo diga ante la prensa o en algún evento. No me ha encargado decir que es enemigo del doctor Aníbal Torres”, respondió.

“Mal hacen algunas personas al pretender hacer creer, malintencionadamente, que esos son mis pareceres [...] Sin embargo, hay personas que tiene su opinión del señor Aníbal y tienen todo su derecho de expresarlo públicamente”, agregó.

En diálogo con El Comercio, Iber Maraví afirmó que “no hay ninguna relación” con Aníbal Torres posterior al gobierno de Pedro Castillo. “No hay ningún vínculo político, organizativo o de proyecto electoral, absolutamente nada. Eso deducen algunos porque entre ellos tampoco hay enemistad. Ni el uno ni el otro se han declarado enemegidos”.

Aun así, las divisiones en torno a este tema aumentaron a fines de diciembre. Nuria Jiménez, una peruana radicada en Países Bajos se presentó ante la prensa alternativa como la representante de Pedro Castillo para presentar denuncias ante la Corte Internacional de Justicia. Para ello, difundió documentos que llevaban la firma del expresidente.

Desde la cuenta de Twitter de Pedro Castillo se negó la carta que descalificaba a Aníbal Torres

En uno de esos documentos se le designaba con ese propósito. En otro, Pedro Castillo manifestaba su “inconformidad” con la actuación de Aníbal Torres como su abogado al momento de su detención y en los días posteriores.

“Seguí cada una de sus instrucciones porque le había brindado toda mi confianza. No fui informado de las consecuencias de los documentos que firmé [...] Mi sorpresa fue grande cuando otros juristas me explicaron que nunca debía haber firmado ninguna de los documentos entregados por la fiscalía”, se lee en esa carta, que tiene fecha del 1 de diciembre del 2023.

El 22 de ese mismo mes, sin embargo, la cuenta de Twitter de Pedro Castillo aseguró que él no era el autor del documento y que su firma había “mal utilizada” sin su autorización.

En posteriores declaraciones, sin embargo, Nuria Jiménez se ratificó en la validez del documento, denunció haber sido víctimas de ataques en redes sociales por su difusión, criticó a los abogados actuales de Pedro Castillo e incluso acusó a Torres de tener intenciones de postular a la presidencia. Guillermo Olivera, vía Facebook, le dio su apoyo.

Vladimir Cerrón uso la carta para renovar sus críticas a Aníbal Torres

El documento agudizó las discrepancias. Entre la ‘prensa alternativa’ y sus seguidores se sucedieron las acusaciones de ser ‘pro Aníbal’ o ‘cerronistas’, etc. Incluso al interior de personas ligadas al Conalirest hubo dudas al respecto.

Un sector de la ‘prensa alternativa’, además, señala al abogado Wilfredo Robles de ser particularmente cercano a Aníbal Torres. Meses atrás, Cuarto Poder reportó que otros exabogados de Pedro Castillo lo señalaron de ser autor de ataques contra ellos o de tener una agenda “personalista”.

El propio Vladimir Cerrón, el prófugo líder de Perú Libre, celebró la difusión del documento como la primera vez que “Pedro Castillo reconoce el papel desleal de Aníbal Torres”. La llamó “una verdad a voces que nunca quiso escuchar, conduciendo a su separación de Perú Libre, su ostracismo y su derrocamiento. Ahí va el traidor”.

En entrevistas a la ‘prensa alternativa’, el propio Torres dijo que no sabía por qué Castillo suscribió ese documento, pero señaló que “hay dos partidos políticos detrás esto”, uno de ellos Perú Libre y otro el de “un exministro”, que buscan “enfrentarlo” con el expresidente. “(Cerrón) lo hace por celos políticos porque cree que voy a ser su contendor en unas próximas elecciones y eso es absolutamente falso”, afirmó al canal ‘24 Noticias En Vivo’.

También pidió unidad en el castillismo y negó las acusaciones de ser él quien dirige a los abogados de Castillo, acusando a “topos” de estar detrás de los intentos de desunión.

Fue así que en una nueva conferencia del Conalirest, del 5 de enero pasado, Iber Maraví también negó la veracidad de la carta de la discordia y afirmó que la firma de Pedro Castillo fue usurpada.

Maraví también reiteró que “solo existe una vocería oficial, que es es mi persona. No solo en el Perú ni en ningún lugar del mundo”. Si bien admitió que el expresidente solicitó a Nuria Jiménez “para que en su representación pueda hacer algunas tareas específicas en instituciones de carácter internacional”, afirmó que “no le ha encomendado en ningún momento que a su nombre esté haciendo anuncios, hable públicamente”.

En sus declaraciones a El Comercio, el vocero castillista se ratificó en que el expresidente ha desmentido ser al autor de la carta. “No se está pronunciando sobre el tema de fondo, que es si hizo bien Aníbal Torres o en los días de su detención. Lo que está diciendo es un tema de forma: eso no es de su autoría. Él a nadie ha autorizado a que difunda ese documento y también ha dicho que su firma ha sido malutilizada”.

Sobre el tema de fondo, no obstante, indicó que no le ha pedido hacer pública su posición.

En tanto, Nuria Jiménez insiste en la validez del documento. Pedro Castillo y Aníbal Torres, vale decir, están impedidos de comunicarse entre sí como parte del proceso judicial por el golpe de estado.

Cuestiones políticas

En esa misma conferencia, Maraví también tocó otros temas que causan polémica al interior del castillista. Uno es su oposición al adelanto de elecciones.

La oposición parte de la lógica de que Pedro Castillo sigue siendo presidente y de que una vez lograda su restitución, debería gobernar hasta el 2026. “Promover el adelanto de elecciones significa legitimar la usurpación, legitimar el golpe de estado”, sostuvo.

Sin embargo, ese día Maraví hizo un anuncio a nombre de Pedro Castillo: afirmó que en caso se logre su restitución, se compromete a convocar a elecciones generales. Solo con él en la presidencia, agregó, se garantizaría de que en esos comicios no hay fraude.

El anuncio fue cuestionado dentro de la misma conferencia por la ‘prensa alternativa’ e incluso no fue compartido por los abogados que compartían mesa con Maraví. La polémica continúa hasta ahora. El vocero castillista, en su comunicación con El Comercio para esta nota, hizo el matiz de que esa convocatoria a elecciones se daría si “el pueblo” está favor.

“Eso que he anunciado está supeditado a la decisión del pueblo, no a él. Finalmente, el pueblo manda”, declaró. Además, indicó que un proyecto de adelanto de elecciones tendría que pasar por el Congreso y que por lo plazos, podría incluso coincidir con los comicios previstos para el 2026.

Desde Perú Libre, el congresista Américo Gonza calificó esa propuesta como un intento de favorecer una eventual candidatura presidencial de Aníbal Torres, a quien califica como “infiltrado montesinista”. “Todo los abogados [de Pedro Castillo] trabajan para Aníbal Torres [...] La defensa lo que hace es hundirlo más”, aseguró el legislador en una entrevista difundida por su partido.

Castillo y Cerrón, antiguos aliados, hoy se califican mutuamente de "traidor"

Por otro lado, Maraví también pidió en la conferencia del 5 de enero no dejarse sorprende por personas que “estarían usando el nombre del presidente Castillo, anunciado que ha decidido recolectar firmas para inscribir un partido. Eso es absolutamente falso”.

Una de las hermanas de Pedro Castillo lo secundó: “Nosotros estamos enfocados en la libertad de mi hermano. Lo único que nos interesa es encontrar justicia para mi hermano. No nos importa ni a él ni a nosotros estar apoyando partidos políticos, recolectando firmas. Pedimos libertad y justica para mi hermano”.

El factor Cerrón

La relación entre el castillismo y el cerronismo es tensa. Los seguidores del expresidente no olvidan que algunos congresistas de Perú Libre, entre ellos Waldemar Cerrón, votaron a favor de la vacancia aquel 7 de diciembre; mientras que en Perú Libre se descalifica a Aníbal Torres y a Betssy Chávez, pero generalmente se evite atacar directamente a Pedro Castillo.

Pese a ello, una entrevista dada por Vladimir Cerrón desde la clandestinidad, ampliamente difundida a nivel de la ‘prensa alternativa’, causó otro temblor dentro del castillismo.

Yovera: El mayor despliegue para capturar a un perseguido político, mientras la inseguridad ciudadana arremete en Lima. pic.twitter.com/uYIr1G1pgB — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) January 24, 2024

El prófugo líder de Perú Libre dijo a la cuenta de Tik Tok ‘Cazador de los Andes’ que apoyó a Pedro Castillo hasta el final “pese a su deslealtad”. “Castilló traicionó al pueblo, métanse eso a la cabeza [...] Castillo no nos había contado nada de su autogolpe. Castillo, sacó ese conejo debajo de la manga. Si cerraba el Congreso, Perú Libre iba a desaparecer, iba a liquidar su poder político. ¿Dónde más iba a estar Perú Libre representado?”.

Cerrón afirmó que Perú Libre se equivocó al “dejar suelto” a Castillo luego de que ganó la presidencia. “Ese fue nuestro error. Debimos haber puesto a Castillo contra la pared para que no se tuerza. Lo dejamos suelto, dejamos que Aníbal Torres haga y deshaga lo que daba la gana. Al partido le falto temple para que pueda conducir al señor Castillo”.

También defendió los votos de Perú Libre a favor de la vacancia del expresidente: “Era un reflejo de autodefensa. Castillo sacó, a traición del partido, el autogolpe, que nunca habló ni coordinó. Quería destruir a Perú Libre de punta a punta”.

Las afirmaciones fueron respondidas desde la cuenta de Twitter de Pedro Castillo, donde se llamó “traidor” a Vladimir Cerrón y se descalificó también a “sus secuaces de Perú Libre”. “Difunden mentiras, imputan delitos y claman por nuestra encarcelación”.

Castillo llama "traidor" a Vladimir Cerrón

“Es conocido el comportamiento traidor de Vladimir Cerrón, quien chantajeó reiteradamente a mi gobierno. Este hecho se evidencia aún más cuando Perú Libre votó a favor de la admisión de la tercera vacancia y, finalmente, respaldó mi ilegal destitución. Desde entonces, comparten el gobierno con la actual usurpadora Dina Boluarte, al tiempo que pactan abiertamente con el fujimorismo en el Congreso de la República”, afirmó

La cuenta de Twitter de Pedro Castillo tampoco está libre de las discrepancias. Una de ella fue por un tuit que difundió una carta supuestamente firmada por Castillo y dirigida al presidente chileno, Gabriel Boric, para criticarlo por reunirse con Dina Boluarte. No obstante, Iber Maraví dijo en una conferencia de prensa posterior que el documento no era auténtico.

La cuenta de Twitter, además, se ha distanciado de su cuenta de Facebook, denunciando que es manejada por dirigentes de Perú Libre. En el castillismo, hasta las cuentas redes sociales están enfrentadas entre sí.

Unidad y apoyo

Fue en medio de estos dimes y diretes que el Conalirest difundió un video de Jaime Vásquez Castillo, el sobrino del expresidente a quien suele verse en los eventos dedicados a su defensa, dirigido a los peruanos en el extranjero. Allí pidió unidad en favor de su tío y remarcó que su familia hasta ahora no ha recibido ningún apoyo económico de sus seguidores fuera del Perú.

Según dijo, al haber visto que “hay mucho desorden afuera, tanto acá en Perú como en el exterior”, Pedro Castillo creó el Conalirest “para ordenarnos y caminar en una sola línea”. “El mensaje que nos pide nuestro presidente es que busquemos la unidad [...] Pedro Castillo pide que por favor nos unifiquemos y que todos debemos caminar en una sola línea, en un solo camino”.

Íber Maraví, en su conversación con este Diario, sostiene que quienes realmente están enfocados en el propósito de liberar a Pedro Castillo no están desunidos, sino que “hay algunos que se camuflan”. “Aparentemente estarían a favor de su libertad y restitución, pero en realidad tienen otros propósitos”.

El vocero señala en particular a los simpatizantes de Perú Libre que, para evitar ser rechazados, “dicen que también luchan por la libertad y restitución; pero empiezan a generar cosas que promueven discordias”. “Después uno averigua quiénes son, sabemos de dónde vienen. No es de nuestra gente, sino de infiltrados, podríamos decir”.

Jaime Vásquez (derecha) junto a Pedro Castillo.

Maraví afirma que la presencia de las hermanas de Pedro Castillo en la más reciente conferencia del Conilirest es para “demostrar que la familia está respaldando al equipo de abogados y la vocería. “Porque como algunos de estos infiltrados a veces cuestionan lo que puede decir un abogado o el vocero, la familia ha ido para decir, con su presencia, que los abogados no están mintiendo”.

En el mensaje citado, Jaime Vásquez también insistió: “Unámonos. Caminemos juntos, dejemos el egoísmo, la ignorancia. No nos dejemos llevar por los malos comentarios, las falsas opiniones. Eso no ayuda nada a la organización; al contrario, divide”. La unidad, sin embargo, áun parece lejana: el mismo sobrino de Castillo dio una entrevista para responder a Vladimir Cerrón, afirmado que “restó” durante la campaña de su tío y que quiso condicionarlo durante su mandato.

En su video, Jaime Váquez también remarcó que hay quienes “quizás han tomado el camino equivocado, tocando el nombre de Pedro Castillo para crear partidos políticos, para beneficiarse económicamente [...] No se dejen engañar por esos malos elementos que para mí son delincuentes, que solo usan su nombre para beneficiarse económicamente”, pidió el sobrino del expresidente. Finalmente, aseguró que toda ayuda económica debe enviar su tía Irma, hermana de Pedro Castillo. El dinero desde el extranjero, reiteró, hasta ahora no les ha llegado.