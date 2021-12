Conforme a los criterios de Saber más

Líderes de partidos políticos, voceros de bancadas parlamentarias y otros congresistas exigieron el jueves explicaciones al presidente Pedro Castillo y acciones al Ministerio Público tras la publicación de un informe periodístico que señala que la empresaria Karelim López habría asegurado a la fiscalía y a la procuraduría anticorrupción que entregó dinero al jefe del Estado a cambio de obtener la buena pro de obras públicas.

Según IDL-Reporteros, la confesión de López respondió a un intento fallido por acogerse a la colaboración eficaz en una investigación por presunto tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones de Provías Descentralizado.

De acuerdo con el mismo medio, López aseguró que entregó dinero al mandatario mediante el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, pero su versión no fue aceptada por la fiscal Karla Zecenarro ni el procurador anticorrupción Javier Pacheco porque no quiso reconocer su responsabilidad penal, requisito para acogerse a la colaboración eficaz.

Reacciones

El excandidato presidencial Hernando de Soto (Avanza País) dijo ayer que tendrán motivos para terminar con la gestión de Castillo si este no responde a la acusación. “Si no aclara la denuncia [...], tengo la certeza que ya contaremos con los fundamentos nacionales e internacionales para parar en seco el comunismo que nos quieren imponer”, señaló en Twitter.

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, pidió una intervención inmediata de la Fiscalía de la Nación y añadió que su agrupación actuará “caiga quien caiga”.

El congresista de Perú Libre y expremier Guido Bellido se pronunció en la misma línea.

Lo revelado por IDL Reporteros respecto a Karelim López y su colaboración eficaz trunca. Exige una investigación inmediata de la Fiscalía. Siempre seremos implacables con la corrupción, caiga quien caiga. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) December 16, 2021

Apenas la semana pasada, APP y Perú Libre se opusieron a una moción de vacancia presidencial impulsada por Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular por otros temas, aunque luego APP buscó marcar distancia de Castillo.

Sobre este nuevo caso, en la bancada oficialista hay posturas divididas: a diferencia de Bellido, el legislador Alex Paredes dijo a El Comercio que la supuesta versión de López carece de credibilidad debido a los antecedentes de la empresaria.

“Qué fácil es dañar la dignidad y el honor de las personas. Creo que hay que esperar los resultados de la investigación”, añadió.

En tanto, el vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, pidió que el Ministerio Público actúe de inmediato y dijo estar seguro que el mandatario no responderá públicamente por este caso, como no lo hizo por sus presuntas interferencias en ascensos militares, por designaciones cuestionadas de altos funcionarios, entre otros casos.

“En estos casos es imperativo investigar al presidente. Está pasando por agua tibia en estos momentos. […] Nosotros ya perdimos toda esperanza de que el presidente pueda expresarse, ser más comunicativo. Sería en vano exhortarlo a que responda. No ha aclarado absolutamente nada hasta el día de hoy”, dijo.

Desde que llegó a Palacio de Gobierno, Castillo no ha dado conferencias de prensa ni entrevistas.

Por último, la vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, señaló a El Comercio: “El problema actual es que las fuerzas políticas vacadoras quieren cualquier pretexto para golpear al gobierno, es por eso que se desnaturalizan las funciones de control político del Parlamento. El presidente debe estar a disposición de esclarecer y respaldar la investigación que ya está en manos de fiscalía”.

Descargos

Horas después de la publicación de IDL-Reporteros, López negó haber inculpado al presidente.

En tanto, su exabogado, Fernando Ugaz, aseguró que nunca le escuchó decir que entregó dinero a Castillo o a Pacheco, ni tampoco estaba al tanto de un procedimiento de colaboración eficaz.

El actual abogado de la empresaria, César Nakasaki, también aseguró que su representada no ha acusado a Castillo.

Según los registros oficiales de Palacio, López visitó hasta en tres oportunidades al presidente Pedro Castillo: el 27 de agosto y el 17 y el 18 de octubre.

Además, también se registran reuniones con Bruno Pacheco el 18 de octubre y el 8 y el 9 de noviembre.

A fines de noviembre, se conoció que Pacheco guardaba US$ 20 mil en el baño de su despacho en Palacio. Así se consignó en el acta de una diligencia fiscal que se realizó como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.

