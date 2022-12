El vacado expresidente Pedro Castillo permanecerá detenido hasta que el Poder Judicial resuelva el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses que formuló en su contra el Ministerio Público, debido al golpe de Estado que perpetró el pasado 7 de diciembre.

Así lo precisó el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkely, tras reprogramar para este jueves, desde las 8:30 am la audiencia en la que analizará la prisión preventiva de Castillo y del ex primer ministro Aníbal Torres.

Como se recuerda, la orden de detención preliminar vencía hoy a la 1:42 de la tarde, sin embargo el magistrado aclaró que debido a la medida restrictiva solicitada por la fiscalía, el investigado debe permanecer detenido en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DINOES) hasta que se emita un pronunciamiento judicial sobre la solicitud fiscal.

La decisión del magistrado obedece al cumplimiento del Artículo 264 del Código Procesal Peruano inciso 7, en el que se indica que una vez que el fiscal solicite prisión preventiva para un investigado detenido, este debe permanecer recluido hasta la realización de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas.

Artículo 264.7 del Código Procesal Peruano





La diligencia, que se tenía prevista para hoy, fue suspendida debido a la renuncia de los abogados particulares que ejercían la defensa del defenestrado exmandatario. Ante ello, asumió el abogado Ítalo Díaz como defensa de oficio.

Castillo Terrones es investigado por los presuntos delitos de rebelión -alternativamente sedición- abuso de autoridad y delito grave de perturbación de la tranquilidad pública.

En la sesión, el abogado solicitó más tiempo para revisar el pedido fiscal debido a que recién había asumido la defensa de Castillo Terrones y que este también se estaba enterando de la solicitud en su contra.

Sin embargo, el juez Checkley le aclaró que Castillo Terrones fue notificado del requerimiento de prisión preventiva en su contra en la Dinoes, pero no quiso recibir la documentación. Además, informó que el vacado expresidente había indicado que no iba a participar en la audiencia.

Abogado Ronald Atencio, quien hasta ayer era abogado de Pedro Castillo, anunció a pocas horas de iniciarse la audiencia de prisión preventiva en contra del detenido expresidente que no participaría.

A su turno, el fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay estuvo de acuerdo en otorgar un plazo razonable, pero no después de las 48 horas que otorga la ley debido a la detención de Castillo. Además, solicitó que de manera expresa se indique que la diligencia de prisión preventiva ya se instaló y que se está suspendiendo hasta este jueves.

En la diligencia también participó la defensa conjunto del expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, para quien también se solicitó prisión preventiva, representada por los abogados Duberlí Rodríguez y Italo Díaz.

“Recién está enterándose mi detenido, fuera de la hora incluso. Esta defensa solicita que su despacho nos conceda un tiempo prudente y razonable para que esta defensa conjunta pueda organizar su estrategia de defensa, estudiar prolijamente este requerimiento que trae el Ministerio Público”, solicitó el abogado Robles.

Abogado Ronald Atencio, quien hasta ayer era abogado de Pedro Castillo, anunció a pocas horas de iniciarse la audiencia de prisión preventiva en contra del detenido expresidente que no participaría. Así mismo, Raúl Noblecilla, otro de sus abogados, indicó que no participaban para no avalar una diligencia que consideran ilegal.