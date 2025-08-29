La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a reunirse con Guido Croxatto, abogado del golpista exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) en el Palacio Nacional, sede del ejecutivo federal de ese país.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la jefa de Estado insistió en su tesis de que Castillo Terrones se encuentra “injustamente encarcelado en el Perú” y le envió su solidaridad a él y a su familia.

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”, señaló.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, agregó en la red social.

Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave… pic.twitter.com/0pAkHUQUaL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2025

Es la segunda vez que Sheinbaum recibe en el Palacio Nacional al abogado argentino, que es el defensor internacional del expresidente. La anterior cita se llevó a cabo en febrero de este año y el encuentro reforzó la postura del gobierno mexicano de desconocer el golpe de Estado que dio Castillo en diciembre de 2022.

La presidenta mexicana mantiene una línea similar a la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en temas de relaciones exteriores, pues pertenece al partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el exmandatario.

En febrero de 2023, Perú retiró a su embajador en México ante la escalada de ataques de López Obrador, quien desconoció el origen constitucional del gobierno de Dina Boluarte en reiteradas ocasiones.

Hasta hoy, Perú y México mantienen relaciones solo a nivel de encargados de negocios. Además, Sheinbaum no invitó a ningún representante peruano a su investidura, en octubre del año pasado.