La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a reunirse con Guido Croxatto, abogado del golpista exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) en el Palacio Nacional, sede del ejecutivo federal de ese país.
A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la jefa de Estado insistió en su tesis de que Castillo Terrones se encuentra “injustamente encarcelado en el Perú” y le envió su solidaridad a él y a su familia.
Presidenta de México recibe a abogado de Pedro Castillo y desconoce el golpe de Estado: ¿Agrava la tensa relación con Perú?
“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”, señaló.
“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, agregó en la red social.
Es la segunda vez que Sheinbaum recibe en el Palacio Nacional al abogado argentino, que es el defensor internacional del expresidente. La anterior cita se llevó a cabo en febrero de este año y el encuentro reforzó la postura del gobierno mexicano de desconocer el golpe de Estado que dio Castillo en diciembre de 2022.
La presidenta mexicana mantiene una línea similar a la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en temas de relaciones exteriores, pues pertenece al partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por el exmandatario.
Cancillería protesta por declaraciones de la presidenta de México sobre el golpe de Estado de Pedro Castillo
En febrero de 2023, Perú retiró a su embajador en México ante la escalada de ataques de López Obrador, quien desconoció el origen constitucional del gobierno de Dina Boluarte en reiteradas ocasiones.
Hasta hoy, Perú y México mantienen relaciones solo a nivel de encargados de negocios. Además, Sheinbaum no invitó a ningún representante peruano a su investidura, en octubre del año pasado.
