La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, afirmó que si el exministro del Interior Mariano González conoce actos de corrupción en el gobierno del presidente Pedro Castillo, “tiene la obligación” de presentar la denuncia del caso.

En declaraciones a los periodistas, indicó que, de presentar la denuncia, su institución responderá a los requerimientos del Ministerio Público y los jueces actuarán con “independencia y objetividad”.

“Si el exministro conoce de esos hechos y sabe en concreto cómo se han llevado estos actos, tiene la obligación de formular su denuncia para que se investigue, porque cualquier hecho irregular tiene que ser investigado”, expresó.

“El Poder Judicial va a responder en su momento a todos los requerimientos que haga el Ministerio Público dentro del ámbito de su competencia. Lo que nosotros vamos a hacer frente a ello es responder y cada juez que va a actuar lo hará con independencia y objetividad”, agregó.

Como se recuerda, González dijo que no tiene “ninguna duda” del compromiso que tiene el presidente Pedro Castillo “con la corrupción” y busca “obstruir la justicia” porque estaría impidiendo el trabajo de la inteligencia policial para dar con el paradero de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo.

Explicó que Castillo Terrones lo contactó luego de que hiciera una reestructuración interna en la PNP para nombrar un equipo bajo la jefatura de Harvey Colchado para que ayude directamente al equipo especial presidido por la fiscal Marita Barreto.

“[¿Quién lo cuestionó?] El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicación de mis decisiones. Le dije que si gusta voy de inmediato para conversar y explicarle. Me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana. A los tres minutos que colgué emitió un tuit”, indicó.

El exministro del Interior se refirió al mensaje que publicó Pedro Castillo la noche del martes 19 de julio en redes sociales, cuando informó que iba a dejar el cargo dentro del Gabinete.