El registro de las visitas que recibe el expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo revela que mantiene reuniones políticas constantes, en medio del juicio que afronta por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022, según reveló “Punto Final” este domingo.

Castillo recibe hasta 10 visitas en un solo día, de acuerdo con el dominical. Entre los asistentes se encuentran exministros, congresistas y familiares, así como personajes de su nuevo partido, denominado Todo con el Pueblo, quienes conferencian con el exmandatario en la Diroes.

El miércoles 30 de julio recibió diez visitas; el jueves 31, seis; el viernes 1 de agosto, cuatro; el sábado 2 de agosto, cuatro; y el domingo 3, cinco visitas.

Entre los visitantes se encuentra el excongresista y excandidato presidencial Yonhy Lescano, quien acudió al penal de Barbadillo el 11 de junio, desde las 9:30 a.m. hasta las 10:39 a.m. Se registró como abogado.

“Me invitó a través de unos correligionarios, conversamos sobre la situación política y punto, hasta luego, hasta luego, no tenemos mayor relación política o legal”, dijo Lescano al descartar que se haya hablado de una posible alianza electoral.

En tanto, Iber Maraví, quien fue ministro de Trabajo por un par de meses durante el gobierno de Castillo, se ha convertido en su visitante más asiduo: 206 visitas entre enero del 2024 y agosto del 2025.

“Yo visito al presidente Pedro Castillo en mi condición de abogado. Está liderando la alianza Juntos con el Pueblo”, manifestó a “Punto Final”.

Otros visitantes

Castillo no tiene autorización para ofrecer entrevistas. En el penal también está prohibido el ingreso de dispositivos electrónicos durante las visitas. Sin embargo, un audio atribuido a él fue difundido el pasado 17 de agosto en Huaycán, ante decenas de simpatizantes del partido Todo con el Pueblo.

La voz del expresidente se escuchó durante el evento de lanzamiento de la alianza Juntos con el Pueblo, que agrupa a Juntos por el Perú, liderado por el congresista Roberto Sánchez, y a Todo con el Pueblo.

Sánchez Palomino, quien participó del evento, visitó en 28 ocasiones al exmandatario en los últimos doce meses.

Los congresistas Pasión Dávila y Alfredo Pariona también registran visitas a Castillo. Ambos están afiliados al partido Todo con el Pueblo.

“Estamos nosotros apoyando, es más, igual coinciden los planteamientos y las propuestas que se han hecho en campaña el año 21. Tenemos el marco normativo que nos permite (que Pedro Castillo postule al senado) y estaremos activos el año 26”, refirió Pariona.

Prisión como despacho

Pedro Castillo se niega a responder por el golpe de Estado y su estrategia de confrontación con la justicia provoca que en algunas sesiones del juicio reciba llamadas de atención.

Según el cuadro publicado en la puerta del penal, los días de visita a Castillo Terrones son miércoles, sábados y domingos. No obstante, de acuerdo al registro oficial, el exmandatario recibe a familiares, amigos, congresistas y abogados casi todos los días.

El exministro de Salud Hernando Cevallos ha visitado a Pedro Castillo tres veces el 2024 y otras tanto en el 2025. Dice que fue en calidad de médico para ver su salud.

“Usted sabe que yo soy médico y me preocupo por la salud del presidente Pedro Castillo, quien además ha solicitado al INPE en reiteradas oportunidades que se me acredite como su médico personal”, acotó el extitular del Minsa.

Más visitas

Gloria Castillo, hermana del expresidente, lo ha visitado 60 veces desde el 2024. Ella es miembro del partido Todo con el pueblo. También han sido asiduos visitantes otros familiares, como los otros hermanos del expresidente, o su cuñada Lelis, hermana de Lilia Paredes.

Otro visitante frecuente es Cledin Castillo, con 40 registros desde el año pasado. Se trata del sobrino de Pedro Castillo y hermano de Fray Vásquez, quien estuvo prófugo hasta que se entregó en enero del 2024. También es uno de los promotores del partido Todo con el pueblo, donde ostenta el cargo de secretario de Relaciones Internacionales.

Otro visitante recurrente es Hilso Cladio Ramos Cosme, secretario de Organización del partido, cuyo nombre aparece en los planillones del Movadef. Ha visitado 22 veces a Castillo desde el 2024.

Además de Iber Maraví y Hernando Cevallos, han visitado a Pedro Castillo la extitular de la Mujer, Anahí Durand, siete veces, y el exministro del Interior, Roberto Barranzuela, dos veces.

Igualmente, Walter Ayala, extitular de Defensa durante el gobierno de Castillo Terrones, lo ha visitado 75 veces. Es conocido su apoyo al exmandatario y a su nuevo proyecto político.

Ronald Atencio fue uno de los tantos abogados del expresidente. El pasado 1 de agosto lo visitó por la mañana. Otro abogado que acude al penal Barbadillo es José Dionicio Quesnay, que lo ha hecho un total de 12 veces. Se trata de un abogado que defendió a Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, también investigada por el Caso Anguía.

Otros personajes variopintos también visitan a Castillo: Mery Coila, vinculada al Fenate Perú y también firmante del Movadef, visitó al exjefe de Estado en cinco oportunidades y está afiliada a Todo con el Pueblo.

También figura Flor Gómez Olano, concuñada de Castillo que fue contratada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que lo visitó en cuatro ocasiones y que también está afiliada a Todo con el pueblo.

Finalmente está Abigunda Tarazona, profesora que llegó a ser viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), quien lo visitó seis veces.