El relator especial de las Naciones Unidas, Clément Nyaletsossi Voule, informó este miércoles que ha visitado al expresidente Pedro Castillo en la cárcel y ha acreditado que se encuentra en buenas condiciones y que recibe buen trato.

En conferencia de prensa, donde presentó los principales hallazgos de su visita al Perú, indicó que tuvo la oportunidad de reunirse con Castillo Terrones en el penal Barbadillo, donde se encuentra recluido desde diciembre del 2022.

Indicó que el permitirle conversar con el exmandatario, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado que perpetró a fines del año pasado y por organización criminal, es una muestra de que el Gobierno peruano está dispuesto a ser “transparente”.

“Puedo asegurarles que está en buenas condiciones, aún cuando tenga algunos reclamos que justamente los he hecho llegar al Gobierno. No he visto una persona que no está bien tratada. Claro, obviamente en la prisión uno no puede decirlo así, pero simplemente es una persona que se ve que ha recibido buen trato”, expresó.

“Quiero reiterar que pude verlo y conversar con él porque es importante para mí dentro de mi misión y eso me asegura que el Gobierno está abierto a permitirnos a tener todo tipo de debates que queremos”, agregó.

Clément Nyaletsossi Voule también reiteró que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023, “lo que condujo a la muerte (de manifestantes)”.

“Hay investigaciones en curso. Insto a que sean transparentes, que se realicen de manera independiente y que incluyan a las víctimas para saber exactamente qué ocurrió y bajo qué circunstancias se dio el uso excesivo de la fuerza”, subrayó.

Finalmente, el relator especial de las Naciones Unidas también instó a nuestro país a llevar a cabo una serie de reformas políticas, a fin de mejorar “eficientemente” la representatividad.