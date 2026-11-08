Juntos por el Perú (JP) contrató en el Congreso de la República a familiares de agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que custodian al golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, una de ellas es Yulissa Lucero Chujutalli, hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director desde mayo del 2026 del penal Barbadillo, donde se encuentra recluido el exmandatario.

Además, el pasado 18 de octubre Lucero Rodríguez fue grabado por la Unidad de Investigación de América TV trasladando personalmente a una persona vinculada al entorno de Pedro Castillo.

Su hija fue contratada como técnico, con un sueldo de S/8.300 al mes, en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, quien pertenece a la bancada aliada del exmandatario y una de sus asiduas visitantes.

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La joven se negó a declarar, mientras que la legisladora dijo no conocer al director del penal Barbadillo. También aseveró que “de ninguna manera” el expresidente dio el nombre de Yulissa Lucero Chujutalli para ser contratada en su despacho.

Otro caso es el de Alejandro Nicolás Hurtado Paz, que también trabaja para Juntos por el Perú -con un sueldo de S/8 mil- y también tiene a su padre como agente de seguridad del INPE, asignado al penal Barbadillo.

“En este momento, no. Gracias”. De esta manera, Hurtado Paz se excusó de hablar. Aunque admitió que su papá es agente del INPE, evitó responder si fue el nexo para ser contratado en la bancada de Juntos por el Perú. “No tengo nada que hablar”, alegó.

Nexos penitenciarios

Su padre es Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente del penal Barbadillo y que sería otro de los hombres de confianza del expresidente en el centro penitenciario. Según fuentes de “Cuarto Poder”, tendría un papel clave dentro del equipo del INPE para que Pedro Castillo siga gozando de determinados beneficios durante su reclusión.

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Un tercer caso es el de Héctor Sandoval Moreno, exdirector del penal Barbadillo, quien ha logrado un puesto clave dentro del Congreso de la República: asesor de la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Catherin Palomino, de JP.

Sandoval Moreno justificó su contratación en la comisión que evaluará y dictaminará el proyecto de ley que busca otorgar amnistía a Castillo, basándose en su currículum vitae. “Yo no he estado trabajando en Barbadillo actualmente, Averigüe bien, averigüe en Recursos Humanos”, se limitó a señalar.

Al respecto, el analista político Juan Paredes Castro señaló que inmediatamente tienen que tomarse medidas de sanción contra los funcionarios involucrados y dijo que la separación es lo correcto.

“El ministro de Justicia tiene que tomar medidas muy drásticas sobre las condiciones de seguridad de Castillo y revisar qué otros elementos de seguridad que tienen que ver con él se han comprometido en el proceso”, subrayó.