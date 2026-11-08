Pedro Castillo cumple en el penal Barbadillo su condena por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022. (Foto: Poder Judicial)
Pedro Castillo cumple en el penal Barbadillo su condena por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

Juntos por el Perú (JP) contrató en el Congreso de la República a familiares de agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que custodian al golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo, según reveló “Cuarto Poder”.

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