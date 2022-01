Sandro Astudillo, abogado de Ada Sánchez, madre de Segundo Sánchez, propietario de la vivienda ubicada en el jirón Sarratea, en el distrito de Breña, aseveró que si es que cuentan con los videos de las visitas realizadas al inmueble que pide el Ministerio Público, entonces tal vez los entreguen, pero que no tiene certeza de ello.

Sus declaraciones se dieron luego de que se realizara la diligencia en la que fiscales solicitaron que se entreguen los videos de las cámaras de seguridad, a fin de obtener la relación de personas que ingresaron a la vivienda para reunirse con el mandatario Pedro Castillo.

“Hasta donde yo sé acá no hay nada, nunca hubo nada. No sé si funcionan las cámaras de seguridad. Estoy tratando de decirlo de una forma educada [...]. Si es que están acá tal vez los entreguemos. Pero hasta donde sé no están acá. Dijeron que iba a haber un allanamiento, pues que vengan con el allanamiento, no van a encontrar, porque no hay registro. [¿Qué pasó con el video?] Esa una pregunta subjetiva, porque no lo sé”, manifestó a al prensa a su salida de la diligencia.

Además, Astudillo denunció “prepotencia” y “abusos” por parte de los representantes del Ministerio Público. Producto de esta situación, Ada Sánchez sufrió una descompensación que requirió de la presencia de una ambulancia y paramédicos.

Abogado se pronuncia sobre diligencia y pedido para entregas las cámaras

“Para que vea que esta señora, por una simple diligencia, se la ha llevado a urgencias. Imagínese si se le quiere meter en líos políticos como la quieren investigar. Le han hecho unas preguntas que no se las deseo ni a mi peor enemigo, es una anciana a la que se le dice que si no me das la información voy a venir con un acta de allanamiento para revisar todo, la señora se puso mal pues por su forma prepotente del fiscal”, aseveró.

En otro momento, Astudillo reveló que es amigo de Eduardo Pachas, abogado del mandatario Pedro Castillo, pero descartó que trabajen juntos o formen un equipo, pues él trabaja de manera “independiente”.

Al la casa de Breña llegó una ambulancia para atender a la señora Ada Sánchez

La diligencia fiscal

El equipo del despacho de la fiscal provincial Karla Zecenarro realizó este martes una diligencia en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, para recabar información por contratación de Provías a consorcio Tarata III. En esa vivienda, el presidente Pedro Castillo sostuvo reuniones secretas que derivaron en investigaciones del Ministerio Público.

El Ministerio Público precisó que el fiscal adjunto provincial Jhon Tomasto Medrano, peritos y analistas de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público y agentes de la Dirección Contra Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, llegaron a la vivienda a fin de “verificar y recabar información de las cámaras de videovigilancia y seguridad”.

Durante la diligencia fiscal, señalaron las fuentes de El Comercio, se tenía previsto solicitar al dueño de la vivienda y amigo del mandatario, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, para que, en un plazo de cuatro días, entregue los videos originales sin editar de las cámaras de seguridad internas y externas, correspondientes al 19 de noviembre.

