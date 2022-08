El presidente Pedro Castillo aseguró que hay “sectores políticos adversos” que no reconocen su victoria electoral. “Se quieren bajar a un Gobierno elegido democráticamente, un gobierno que viene con las uñas cortadas”, dijo.

“En este momento de escenario político adverso donde personas que no entienden que hemos venido de un proceso abierto y libre, hoy se quieren bajar a un Gobierno elegido democráticamente, un gobierno que viene con las uñas cortadas, pero sigue el hostigamiento judicial, penal. No les importa quebrar a la familia, no les importa dejar a nuestros hijos huérfanos”, aseveró.

“Se han diseñado una situación para quebrarnos pero a una persona que viene de abajo, que hemos luchado en la calle, no nos van a quebrar a trabajar por el país ,hemos venido a demostrar que sí se puede sacar adelante al país”, añadió.

Las declaraciones de Castillo Terrones se dieron durante su visita al colegio Heroína María Parado de Bellido, en Lambayeque.

Cabe indicar que la esposa del mandatario, Lilia Paredes, su cuñada, Yenifer Paredes, y dos de sus sobrinos son investigados por el Ministerio Público, por el supuesto delito de organización criminal.

En el caso de Yenifer Paredes, viene cumpliendo 10 días de detención preliminar como parte de este proceso, en el que está involucrado el propio jefe de Estado.