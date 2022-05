Un grupo de personas llegó esta mañana hasta el frontis del Gobierno Regional de Loreto para rechazar el XIV Consejo de Ministros Descentralizado en Iquitos, previsto para este lunes. Autoridades loretanas convocaron a una reunión para acordar su asistencia a esta junta ministerial.

Se trata de personas pertenecientes a distintos asentamientos humanos de Loreto, quienes llegaron desde tempranas horas de la mañana a protestar y dar a conocer una serie de pedidos a favor de sus comunidades. Además, se mostraron en contra del XIV Consejo de Ministros Descentralizado, según informó Canal N.

VIDEO RECOMENDADO Protesta en Loreto

Por su parte, el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, señaló que no se ha avanzado nada “porque los representantes del Estado no han traído respuestas a las solicitudes que los alcaldes, la sociedad civil y el Gore hizo”.

“Eso significa improvisación e incapacidad que preocupa. Eso lo vamos a consultar en estos momentos con los alcaldes... (sobre no asistir al Consejo de Ministros) lo vamos decidir en unos momentos, ayer, no hemos tenido respuesta positiva y ante eso no se puede permitir que vengan a hacer una reunión por más buena voluntad que tenga el Ejecutivo si no trae nada”, precisó a la prensa.

Consejo en Loreto

El Ejecutivo anunció que hoy, lunes 30 de mayo, se realizará el el XIV Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, en la selva norte del país.

Cabe destacar que la XIII sesión se realizó el último viernes en la región Amazonas y fue encabezada por el presidente Pedro Castillo.

Además, contó con la participación del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, ministros de Estado, autoridades de la región, dirigentes comunales y población amazónica.

A la fecha se realizaron sesiones similares en Cusco, Moquegua, Huancavelica, Junín, Puno, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco y Huánuco y otros.