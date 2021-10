El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió al ministro de Educación, Carlos Gallardo, durante su visita a Ucayali, este martes 12, y resaltó que “conoce de cerca la preocupación de los maestros”.

“Hoy mismo voy a trasladar la inquietud del colegio de Curimaná al ministro de Educación, es un viejo maestro que conoce de cerca la preocupación de los maestros y mucho más hoy que estamos en ese recinto es necesaria no solo su infraestructura, sino también qué vamos a seguir enseñando de aquí para adelante (...) que nuestros hijos salgan aprendiendo siquiera a poner un botón, aprendan a ser productivos”, expresó Castillo.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro del Interior descarta renunciar al cargo: “Tengo la confianza del presidente”

Además, el jefe de Estado resaltó que su gestión promoverá el desarrollo de la nación, pero “sin robarle un centavo al pueblo”. La comitiva del Ejecutivo que llegó al distrito de Curimaná, en Ucayali, también estuvo integrada por los ministros Víctor Raúl Mayta (Agricultura), Geiner Alvarado (Vivienda), Eduardo Gonzáles (Energía y Minas) y Juan Silva Villegas (Transportes).

“Hemos hecho muchos discursos. Discurso para ser alcaldes, para ser congresistas, para ser ministros, para ser gobernadores regionales, hay discursos de sobra, para todo, pero el discurso no te llena el estomago, el discurso no te educa, el discurso no te mantiene sano. Empecemos a trabajar y por eso estamos acá. Hemos venido para impulsar el desarrollo junto con el pueblo, pero sin robarle un centavo al pueblo, al país y a las comunidades”.

En esa línea, Castillo Terrones pidió a las autoridades locales y regionales invertir los presupuestos junto a la población para asegurar que los recursos públicos se destinen efectivamente a mejorar las escuelas, los centros de salud y las obras de riego.

“Vamos a ver de qué forma, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se hace un seguimiento, caiga quien caiga, sobre los robos que se hacen en algunas obras, debemos ponerlos al frente y sancionarlos porque la plata es del pueblo y las autoridades son elegidas por el pueblo. Esta carretera debe ejecutarse invirtiendo la plata íntegramente en la obra”, apuntó.

“Cómo es posible que un pueblo que está rodeado por un río no tiene gas, no tiene agua, no tiene servicios de desagüe, es urgente, tenemos que priorizar eso: salud, educación, agricultura”, sostuvo.

En otro momento, el mandatario se dirigió a los congresistas representante de la región Ucayali, que cumplen su semana de representación, y les exhortó estar de lado de la población, pero sin rencillas con las autoridades ni formular acusaciones sin fundamento.

“Ojo, ya no vamos a permitir que si tengo alguna rencilla con el acalde, con el gobernador, con el ministro , con el congresista, con el gobierno, voy a acusar por acusar. También hay responsabilidad. No es solo hacer por hacer las cosas porque ya hemos pasado muchas veces por falsas acusaciones”, indicó. manifestó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Francke respondió al ser consultado sobre críticas de Perú Libre al gabinete. (Canal N)