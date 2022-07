Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, aseguró que la aprobación del informe en mayoría de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que recomienda acusar constitucionalmente al mandatario ante la Fiscalía de la Nación por delitos comunes, no tiene mayor trascendencia.

En declaraciones a Canal N, indicó que lo aprobado este viernes por el Parlamento Nacional es una invitación a “violar la Constitución” y que los delitos que se le atribuyen para justificar una posible denuncia es un “imposible jurídico”.

“Es una aprobación que no tiene mayor trascendencia porque desde el punto de vista jurídico es una invitación a violar la Constitución. No se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República, Pedro Castillo, durante su mandato por ninguna otra causal que la taxativamente establecida en el artículo 117″, expresó.

“No se puede por tanto acusa organización criminal, tráfico de influencias o negociación incompatible, no se puede. Es un imposible jurídico”, añadió el defensor del mandatario.

En ese sentido, el letrado insistió en que será el Ministerio Público el que realice la calificación jurídica de los presuntos delitos que se le atribuyen a Castillo Terrones y que el informe aprobado por el Congreso solo generará “ruido” y “bulla”.

“Esas consideraciones que hace la Comisión Ventura, que yo he calificado que ha actuado con desventura, en realidad no van a vincular para nada al Ministerio Público, que tiene el señorío de la calificación jurídica y que además, va a adelantar las diligencias, y si va al Poder Judicial, va a chocar con el muro de la independencia”, subrayó.

“Lo único que va a hacer es estridencia, ruido, bulla, pero no más. Jurídicamente no cambia nada. Hay que ser claros y establecer: órgano político, Congreso de la República. Órgano investigativo objetivo, Ministerio Público. El Ministerio Público puede investigar hechos, personas, pero no al presidente de la República. Lo podrá hacer después del 2026″, agregó.

Declaraciones del abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, tras aprobarse recomendar a la Fiscalía de la Nación denunciar constitucionalmente al mandatario por delitos comunes. (Video: Canal N)

Como se recuerda, por 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, el Congreso aprobó este viernes 15 de julio el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación por delitos comunes.

El documento contiene las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones en torno a presuntos hechos irregulares que habría cometido Castillo Terrones, ministros y personajes del entorno presidencial en los casos denominados “Casa Sarratea y SBN”, “Puente Tarata III” e “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”.