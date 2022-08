Benji Espinoza, uno de los abogados del presidente Pedro Castillo, anunció que pedirá reprogramar la citación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas, cuyo interrogatorio está previsto para este jueves 4 de agosto.

En declaraciones a los periodistas desde Palacio de Gobierno, el defensor legal del mandatario también anunció que presentará un recurso de tutela para que un juez defina dónde deberá declarar Castillo Terrones ante la titular del Ministerio Público.

“Voy a presentar un recurso de tutela de derechos para que el juez convoque a una audiencia, la fiscalía sustentará su posición, yo la mía y el juzgado determinará quién está interpretando bien la ley o no”, expresó.

“Se trata de la primera citación al señor presidente de la República, no es la segunda, no es la tercera, no es la última. Siendo la primera lo que vamos a hacer es pedir una reprogramación, una nueva fecha, una nueva hora para que luego de la audiencia de tutela, donde el juez definirá si tenemos la razón o no, pueda tomarse la declaración del presidente”, añadió.

En ese sentido, Espinoza consideró que la insistencia de Benavides Vargas para que Pedro Castillo declare en la sede del Ministerio Público y no en Palacio de Gobierno más parece un “capricho” de la fiscal de la Nación.

Así, el abogado indicó que mientras el juez defina finalmente quién tiene la razón, se tendrá finalmente nueva fecha. También enfatizó que las declaraciones de los investigados en el proceso penal no son medios de investigación, sino de defensa.

Declaraciones del abogado Benji Espinoza sobre el interrogatorio al presidente Pedro Castillo. (Video: Canal N)

Finalmente, el abogado del mandatario reiteró que el Ministerio Público está dando muestras de que “ha perdido objetividad” y que existe una “persecución desbocada” hacia Castillo Terrones.

“Lo que digo es que el Ministerio Público está dando un conjunto de muestras de que ha perdido objetividad, que no busca con la ley en la mano y la Constitución en la otra una persecución razonada dentro del debido proceso, dentro del derecho a la defensa, sino que hay una persecución desbocada”, subrayó.

“Cuando eso pasa, cuando no se obedece a la Constitución y la ley, entonces podemos decir que lamentablemente el Ministerio Público está jugando el papel de caja de resonancia política”, sentenció.