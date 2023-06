Un nuevo capítulo en los choques del entorno de Pedro Castillo terminó con la salida de uno de sus abogados. Guillermo Olivera decidió renunciar a la defensa legal argumentando la “injerencia” del exministro Iber Maraví, en el marco de los procesos que se siguen contra el vacado expresidente por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y rebelión.

A través de sus redes sociales, denunció que el exmandatario ya no le responde las llamadas. Y, acusó a Maraví y “cierto entorno que lo visita” de apartarlo del lado del exmandatario.

En diálogo con El Comercio, Olivera Díaz confirmó su renuncia a la defensa de Castillo y que el lunes próximo acudirá al penal de Barbadillo, en Ate, donde el expresidente se encuentra recluido cumpliendo prisión preventiva.

“He dirigido tres notas a sendos parientes de don Pedro Castillo, haciéndoles notar que el sábado que hay visita le comuniquen que busquen otro abogado para que me reemplace” Guillermo Olivera

Además, confirmó que la razón de haber dado un paso al costado se debe a Maraví.

“Mi apartamiento se debe al intruso Iber Maraví que ayer (jueves) me llamó de mala manera a reprenderme por la inmensa entrevista que El Comercio publicó sobre mis cuestionamientos a la conducta procesal de Aníbal Torres Vásquez”, dijo el abogado.

Previamente, en sus redes sociales explicó que, tras brindar recientes declaraciones a este Diario sobre la postura de la defensa legal de Castillo Terrones, recibió la llamada de Maraví Olarte quien le reclamó por ello y le exigió no hablar más del tema.

“A un pariente muy cercano y muy querido de Pedro Castillo. Pese a que no contesta mis llamadas, le encargo decirle a don Pedro que me aparto de su defensa, por una grosera injerencia del exministro Iber Maraví, respecto de mi libertad de pensamiento y de expresión en clara e íntima anastomosis con mi ejercicio profesional”, señaló a través de su cuenta de Facebook.

Ante ello, indicó que Castillo tendrá que designar otro abogado que pueda ser “dirigido” por Maraví Olarte.

“Que don Pedro designe a otro defensor que defienda como Iber desea y pueda dirigirlo. Creo que él conoce a sabios, y yo no lo soy, a los que no desea que los critique aunque ellos se burlen y me ataquen con desmesura”, apuntó.





En otra publicación del último jueves, Olivera Diaz ya había advertido que daría un paso al costado a la defensa legal de Castillo, luego de un llamada ofensiva que le realizó “un exministro” del “entorno de don Pedro Castillo, muy asiduo en sus visitas”.

En esta segunda publicación también aseguró que dicho exministro pretendía coactar su libertad de expresión.

“Me prohibió que me refiera a (Aníbal) Torres Vásquez y a Benji Espinoza, porque eso ‘divide a la población’. Tamaña indignidad no la voy a aceptar, pues Torres Vásquez enterró a Pedro Castillo desde el 14 de junio del año 2021 hasta el 08 de diciembre 2022″, aseguró sobre el expresidente del Consejo de Ministros.

Mientras que, sobre Espinoza lo calificó de “sabio”. “El otro, hoy exdefensor, sabio él, que siga con su risa hipnagógica de lo que oye que sostengo, porque ya sabe que no es más palaciego, ni dispone de honorarios, magros o no”, dijo.





Concluyó indicando que se apartaría de la defensa pues, esto ya contaría con la “inducida decisión de don Pedro Castillo”.

Este Diario buscó la versión de Maraví Olarte, pero no respondió a nuestra comunicación.

¿Quién es Iber Maraví? Exministro continúa estrechamente vinculado a Pedro Castillo Guillermo Olivera, abogado de Pedro Castillo que acaba de anunciar su renuncia, aseguró que el exministro Iber Maraví continúa estrechamente relacionado al expresidente Pedro Castillo. Maraví Olarte nació en Ayacucho, estudió Ciencias de la Educación. Fue el primer ministro de Trabajo nombrado por Castillo Terrones cuando asumió la presidencia. Su gestión duró desde el 29 de julio al 6 de octubre de 2021, cuando renunció al cargo por ser inminente su censura por parte del Congreso. Pese a ello, continuó visitando al exmandatario en Palacio de Gobierno. Maraví se convirtió en los últimos meses, en la cara visible del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), considerada fachada de la “Nueva Fracción Roja” de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL). Además, perteneció fue captado en videos participando de una reunión del Conare-Sutep, facción del magisterio cercana al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Y, en textos de análisis político, fue relacionado a "las vertientes del Senderismo".





Como se recuerda, Olivera Díaz, acusó a Torres Vásquez de haber tenido una “reacción tardía y encubridora” frente a la detención de Castillo Terrones, por haberlo hecho firmar la papeleta de arresto policial, el 7 de diciembre del 2022, luego de ser detenido cuando pretendía escapar hacia la Embajada de México tras encabezar un Golpe de Estado.

El pasado 12 de junio, cuando cuatro de los abogadod de Castillo brindaron una conferencia de prensa sobre la situación legal del exmandatario, Olivera Díaz participó de esta junto a Eduardo Pachas, Wilfredo Robles Rivera, así como el exministro y abogado Walter Ayala.

En dicha conferencia señaló que 14 personas le hicieron llegar la invitación del exmandatario para que acuda a visitarlo. En aquella conferencia de prensa, Olivera mostró la convocatoria del expresidente realizada de puño y letra.

En la misma, Castillo Terrones le indicaba que la visita debía coordinarla con Maraví Olarte.

“Previo saludo, le invito a visitarme esta semana, coordinación con el abogado Maraví”, escribió Castillo en el documento.









Finalmente, indicó, acudió haberlo visitado el 2 de junio, donde Castillo le propuso estar a cargo del expediente donde se le procesaba por el delito de rebelión, pedido que rechazó inicialmente.

“Pedro Castillo Terrones me dice que sea su asesor legal y me dice ‘ahora le encargo que haga la lectura de la demanda de amparo’”, anunció entonces.

Olivera Díaz, cabe recordar, participó como abogado del expresidente en la audiencia del 23 de junio pasado, donde se analizó un recurso de amparo en contra del Congreso de la República por su destitución y vacancia como presidente de la República tras el Golpe de Estado del 2022.