La asociación civil Transparencia consideró que las “acciones del Gobierno afectan estándares democráticos de respeto al Estado de Derecho”, tras la denuncia del exministro del Interior Mariano González contra el presidente Pedro Castillo.

A través de un pronunciamiento, la institución señaló que el cambio del titular del Mininter, sin mayor explicación, “pone en riesgo el apoyo de la Policía Nacional del Perú al Ministerio Público en la investigación de los casos de corrupción”, en particular lo que involucra al jefe de Estado.

“Esto no constituye una acción aislada y es parte de una serie de decisiones gubernamentales que han vulnerado principios de transparencia y rendición de cuentas”, indicó en el comunicado titulado “El presidente Castillo le da la espalda a la democracia”.

En ese sentido, la asociación civil enfatizó que “en democracia, el poder político no puede usarse para obstruir la justicia”, luego que Mariano González afirmara que el propio mandatario cuestionó su decisión de nombrar un equipo policial para capturar a prófugos de la justicia.

“Las acciones del gobierno afectan estándares democráticos de respeto al Estado de Derecho. Toca a las instituciones de la República y a la ciudadanía defenderlos”, sentenció.

Transparencia: Las acciones del gobierno nacional afectan estándares democráticos de respeto al Estado de Derecho. pic.twitter.com/ol7DPKOIzA — Transparencia Perú (@ACTransparencia) July 20, 2022

Como se recuerda, González explicó que Pedro Castillo lo contactó luego de que hiciera una reestructuración interna en la PNP para nombrar un equipo bajo la jefatura de Harvey Colchado para que ayude directamente al equipo especial presidido por la fiscal Marita Barreto.

“[¿Quién lo cuestionó?] El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicación de mis decisiones. Le dije que si gusta voy de inmediato para conversar y explicarle. Me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana. A los tres minutos que colgué emitió un tuit”, indicó.

El exministro del Interior se refirió al mensaje que publicó Pedro Castillo la noche del martes 19 de julio en redes sociales, cuando informó que iba a dejar el cargo dentro del Gabinete.

