Pedro Castillo cumple más de once años de prisión por el golpe de Estado del 2022. (Foto: GEC)
Pedro Castillo cumple más de once años de prisión por el golpe de Estado del 2022. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Unión de Gremios del Perú manifestó que cualquier decisión sobre un indulto o gracia a favor de Pedro Castillo se tome siguiendo el marco jurídico vigente, ante el reciente pedido formulado por la defensa legal del expresidente para que José María Balcázar y la Comisión de Gracias Presidenciales evalúen la posibilidad de otorgarle una gracia que lo libere de la prisión que cumple por el golpe de Estado del 2022.

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